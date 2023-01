Köln – Ganze 21 Millionen Mal hat sich das 9-Euro-Tickets in den vergangenen Wochen verkauft (Stand 5. Juli 2022) – ein großer Erfolg. Doch das Angebot gilt nur noch bis Ende August. Ob neue günstige Ticketoptionen folgen, wird gerade kontrovers diskutiert, Bundesverkehrsminister Volker Wissing erwartet, dass ein neues Angebot Ende des Jahres oder Anfang 2023 folgen wird. Im Raum stehen Vorschläge wie aktuell das „ÖPNV-Klimaticket“ für 69 Euro, das 365-Euro-Ticket fürs ganze Jahr oder das 29-Euro-Monatsticket. Für alle, die so lange nicht warten wollen, haben wir hier einige bereits zur Verfügung stehenden Fahrkarten-Alternativen zum 9-Euro-Ticket zusammengestellt.

„Egal-wohin-Ticket“

Die Deutsche Bahn bietet gemeinsam mit der Lebensmittelmarktkette Edeka das sogenannte Egal-wohin-Ticket. Damit kann eine Strecke durch ganz Deutschland gefahren werden, dabei ist frei wählbar wie weit sie ist und wohin sie führt.



Wo kauft man es? Zu kaufen ist das Ticket in allen teilnehmenden Märkten des Edeka-Verbundes (Edeka, Marktkauf, Budni, Nah&Gut, Trinkgut).

Wieviel kostet es? Pro Fahrt kostet das Ticket 39,30 Euro.

Wie löse ich das Ticket ein? Zunächst kauft man sich einen Buchungscode, dieser muss anschließend auf Bahn.de in das Feld „Zugangscode“ eingegeben werden. Nach dem Einlösen kann eine Verbindung gesucht werden und man erhält ein digitales Ticket, für die ausgewählte Verbindung gilt dann aber Zugbindung.

Auf welchen Strecken und in welchen Zügen gilt es? Anders als beim 9-Euro-Ticket kann man mit dem Egal-wohin-Ticket innerhalb Deutschlands auch mit Fernverkehrszügen wie dem ICE fahren.

Bis wann gilt es? Die Reise kann vom 4. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 gebucht werden, der Reisezeitraum darf bis zum 9. Dezember 2023 reichen. Die Tickets sind zudem bis zu 180 Tage im Voraus buchbar, sie müssen jedoch spätestens zwei Tage vor Reiseantritt eingelöst werden.

10 TageFlexTicket

Für Menschen, die in einem Monat zwar öfter Zug und Bahn fahren, jedoch nicht jeden Tag pendeln, kann sich das 10TageFlexTicket lohnen. Die Fahrkarte kann innerhalb von 30 Tagen 10 Mal eingelöst werden und gilt im Anschluss jeweils für 24 Stunden.

Wo kauft man es? Das Ticket ist nur online erhältlich, in den Apps von VRS, KVB, wupsi, REVG, RVK und DB.

Wieviel kostet es? Der Preis variiert je nach Gebiet, im Stadtgebiet Köln (1b) kostet es für einen Monat 52,32 Euro.

Auf welchen Strecken und für welche Züge gilt es? Je nachdem für welches Gebiet das Ticket gekauft wurde, grundsätzlich in allen Nahverkehrszügen, Bussen und Bahnen in und um Köln.

Bis wann gilt es? Es gilt für 30 Tage, ab dem ersten Entwerten des Tickets.

Einen Tag durch NRW mit dem SchönerTagTicket

Auch für Tagesausflüge mit weiteren Strecken gibt es günstige Alternativen, mit dem SchönerTagTicket NRW (auch in anderen Bundesländern verfügbar) kann man einen Tag durch ganz NRW fahren.

Wo kauft man es? Das Ticket kann an Ticketautomaten, in Reisezentren oder online gekauft werden.

Wieviel kostet es? Erhältlich ist es für 30,60 Euro als Einzelperson und für 45,70 Euro bei einer Gruppe bis zu fünf Personen (jeweils in der 2. Klasse). Das Ticket lohnt sich vor allem für Familien, da Eltern und Großeltern beliebig viele eigene Kinder und Enkelkinder unter 15 Jahren, kostenlos mitnehmen können.

Auf welchen Strecken und für welche Züge gilt es? Es dürfen alle Nahverkehrszüge, sowie Verbundverkehrsmittel gefahren werden.

Bis wann gilt es? Es gilt an einem ausgewählten Tag (montags bis freitags 9 Uhr bis 3 Uhr am nächsten Tag; samstags, sonntags und an Feiertagen schon ab 0 Uhr).

Mit dem Quer-Durchs-Land-Ticket durch ganz Deutschland

Für eine Reise, die weiter als das eigene Bundesland geht, gibt es die Option des Quer-Durchs-Land-Tickets, bei dieser Fahrkarte dürfen nur Züge des Nahverkehrs genutzt werden, jedoch nicht nur innerhalb NRWs, sondern in ganz Deutschland. Für einen Tag können Reisende mit dieser Fahrkarte quer durch Deutschland fahren, dabei kann selbst entschieden werden wie oft man um- oder aussteigen möchte.

Wo kauft man es? Das Ticket kann an Ticketautomaten, in Reisezentren oder online gekauft werden.

Wieviel kostet es? Für 42 Euro können Reisende für einen Tag beliebig viele Fahrten antreten. Reist man in einer Gruppe, können zudem bis zu vier Mitfahrende vergünstigte Tickets erhalten und drei Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren kostenlos mitfahren.

Auf welchen Strecken und für welche Züge gilt es? Es dürfen alle Regionalzüge (RB, IRE, RE) und S-Bahnen der DB und anderer teilnehmender Eisenbahnen in der 2. Klasse gefahren werden.

Bis wann gilt es? Es gilt für einen selbst ausgewählten Tag.

Das Formel9Ticket ist die Monatskarte ab 9 Uhr

Neben einem normalen Monatsticket für 104 Euro pro Monat (Gebiet Köln), gibt es auch das Formel9Ticket. Dies ist ebenfalls für einen Monat gültig, jedoch deutlich günstiger, da es an Wochentagen erst ab neun Uhr gültig ist.

Wo kauft man es? Das Ticket kann an Ticketautomaten, in Reisezentren oder online gekauft werden.

Wieviel kostet es? Der Preis variiert je nach Bezirk, in dem man sich fortbewegen möchte. Im Stadtgebiet Köln (1b) ist es für 74,19 Euro erhältlich.

Auf welchen Strecken und für welche Züge gilt es? Es dürfen alle Nahverkehrszüge, sowie Verbundverkehrsmittel innerhalb des gewählten Bezirks gefahren werden.

Bis wann gilt es? Ab Kauf des Tickets gilt es für einen Monat.

Mit dem QueerCityPass Rabatte erhalten

Für Touristen bietet sich neben den 24 Stunden- oder Wochen-Tickets auch der QueerCityPass an, dieser richtet sich vor allem an die LGBTQ-Community, denn im Preis enthalten ist nicht nur die Fahrkarte für den Kölner Nahverkehr, sondern auch Vergünstigungen für queere Hot Spots der Stadt.

Wo kauft man es? Das Ticket kann an Ticketautomaten, in Reisezentren oder online gekauft werden. Verfügbar ist es aktuell in den Städten Köln, Berlin und Wien.

Wieviel kostet es? Für 24 Stunden kostet das Ticket als Einzelperson 9 Euro, als Gruppe bis zu fünf Personen 19 Euro. Wählt man die Option der 48 Stunden, bezahlt eine Einzelperson 18 Euro und eine Gruppe 38 Euro.

Auf welchen Strecken und für welche Züge gilt es? Es dürfen alle Nahverkehrszüge, sowie Verbundverkehrsmittel innerhalb des Bezirks Köln (1b) gefahren werden.

Bis wann gilt es? Entweder 24 oder 48 Sunden, ab ausgewählter Startzeit.

Das Aktiv60Ticket für alle über 60 Jährigen

Das Aktiv60Ticket gilt in einem gewählten Bezirk jeweils für einen Monat und kann auf andere Ü60-Jährige übertragen werden.

Wo kauft man es? Das Ticket kann an in den Kundencentren der VRS-Verkehrsunternehmen als ein Jahres Abonnement gekauft werden.

Wieviel kostet es? Im Stadtgebiet Köln (1b) kostet es 62 Euro. Das Ticket kann an andere über 60-Jährige weitergegeben werden. Außerdem kann montags bis freitags ab 19 Uhr und ganztägig am Wochenende und an Feiertagen eine Person über 14 Jahre und ein Fahrrad kostenlos mitgenommen werden. Bis zu 3 Kinder können zudem montags bis freitags ab 15 Uhr sowie ganztägig an Wochenenden und Feiertagen kostenlos mitfahren.

Auf welchen Strecken und für welche Züge gilt es? Es gilt innerhalb der gewählten Städte und Gemeinden der Preisstufe in allen Bussen, Bahnen und Zügen.

Bis wann gilt es? Das Ticket kann von jedem gewünschten Kalendermonat an, mindestens zwölf Monate, rund um die Uhr genutzt werden.