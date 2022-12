Präsident Joe Biden umarmt First Lady Jill Biden vor dem Weißen Haus.

Washington – Der neue US-Präsident Joe Biden hat an seinem ersten Amtstag wie versprochen die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen eingeleitet. Der Präsident unterzeichnete am Mittwoch im Weißen Haus ein Schreiben an die Vereinten Nationen, mit dem der von seinem Vorgänger Donald Trump vollzogene Austritt aus dem Abkommen rückgängig gemacht wird. Biden versprach dabei einen entschlossenen Kampf gegen die Erderwärmung. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren:

Amtseinführung des US-Präsidenten Anzeige Biden verspricht Heilung anstelle des „Gemetzels“

Pariser Abkommen Anzeige Austritt der USA aus globalem Klimaschutz tritt in Kraft