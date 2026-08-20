Von 380 auf null. Auf diese Formel müssen sich Fernreisende und Pendler zwischen Köln und Düsseldorf ab kommenden Freitag, 21. August, 21 Uhr, bis zum 4. September einstellen. 380 Züge fahren normalerweise täglich auf dieser Strecke. Ab Freitagabend keiner mehr. Die Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn hat sich zu einer Vollsperrung entschieden, um das Ausbauprojekt für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) voranzutreiben und Teile der bestehenden Trasse zu sanieren. Welche Auswirkungen hat das? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist mit den Fernzügen?

Grundsätzlich gilt, dass sie zwischen Köln, Düsseldorf, Duisburg und Dortmund größtenteils über verschiedene Umleitungsstrecken fahren. Dabei halten sie zum Teil nicht in den Hauptbahnhöfen von Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Bochum.

Und im Detail? Kann ich von Köln noch ohne Umsteigen beispielsweise nach Berlin oder Hamburg fahren?

Ja. Mindestens alle zwei Stunden soll es in die meisten Richtungen ein Angebot geben. Auf einigen Linien kommt es zu Teilausfällen, wie zum Beispiel von und nach Norddeich Mole, an die Ostseeküste sowie in Richtung Ostdeutschland über Paderborn und Kassel oder Hannover und Braunschweig. Fahrgäste mit diesen Zielen müssen in Düsseldorf, Dortmund oder Hamburg umsteigen.

Das war aber so nicht geplant, oder?

Nein. Der Ersatzfahrplan stand schon lange fest, musste aber im August überarbeitet werden, weil auf der wichtigen Ausweichroute zwischen Köln, Wuppertal und Hagen Schäden an der Wupper-Brücke in Opladen entdeckt wurden. Sie kann zwar weiter genutzt werden, die Züge müssen dort aber langsam fahren. Deshalb musste der Ersatzfahrplan noch einmal ausgedünnt werden.

Was ist mit dem Nahverkehr?

Erfahrene Pendler ahnen schon, was jetzt kommt. Der RE 1 wird über Neuss umgeleitet. Die Halte Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz und Köln Hauptbahnhof entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Neuss Hauptbahnhof und Dormagen. Alternativ stehen den Pendlern Ersatzbusse zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof, Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte und Köln-Mülheim zur Verfügung. Sie fahren am Fernbussteig am Düsseldorfer Hauptbahnhof ab.

Und sonst?

Der RE 5 wird zwischen Düsseldorf und Köln-Mülheim ersatzlos gestrichen. Das gilt auch für die Verstärkerzüge des RE 4 zwischen Aachen und Düsseldorf.

Was ist mit der S-Bahn?

Die S 6 fällt im Sperrgebiet auch flach, sie fährt vom Kölner Hauptbahnhof über Köln-Mülheim abweichend bis Köln-Dellbrück. Die Bahn setzt Ersatzbusse zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Langenfeld und zwischen Langenfeld und Köln-Mülheim ein, die alle Zwischenhalte anfahren. In der Hauptverkehrszeit verkehren zusätzlich Schnellbusse zwischen Langenfeld und Köln-Mülheim. Dieser Schienenersatzverkehr fährt in Düsseldorf am Bussteig 17 ab.

Ist das S-Bahn-Netz sonst noch betroffen?

Ja. Weil die Umleitungsstrecke von Düsseldorf über Neuss nach Köln überlastet ist, wird die S 11 zwischen Neuss und Köln-Worringen gestrichen und durch Busse ersetzt. Gestrichen wird auch die S 68 zwischen Langenfeld und Düsseldorf Hauptbahnhof.

Da können wir froh sein, dass der Spuk rechtzeitig zum Schuljahresbeginn vorbei ist, oder?

Nicht ganz. Die S 6 und die S 68 werden noch bis zum 4. Dezember wegen weiterer Bauarbeiten zwischen Köln-Mülheim bzw. Langenfeld und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof ausfallen. Es fahren Ersatzbusse zwischen Düsseldorf und Langenfeld sowie zwischen Langenfeld und Köln-Mülheim mit allen Zwischenhalten. In der Hauptverkehrszeit werden zusätzliche Schnellbusse zwischen Langenfeld und Köln-Mülheim eingesetzt.

Ist das alles?

Nein. Einschränkungen wird es auch bei den Regionalzügen geben. Der RE 5 hält Richtung Koblenz nicht in Köln-Mülheim. Zwischen dem 9. und 30. Oktober in beiden Richtungen auch nicht in Düsseldorf-Benrath. In diesem Zeitraum fahren Ersatzbusse zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof, Benrath und Leverkusen-Mitte.