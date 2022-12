Verkehr in NRW Am Sonntagmorgen ist es ruhig auf den Straßen in und um Köln

Am Sonntagmorgen ist auf den Straßen in der Region nocht nicht viel Verkehr.

Am Sonntagmorgen ist es ruhig auf den Straßen in und um Köln. Bisher kommt es zu rund zwei Kilometern Stau in der Region.



Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen dem Dreieck Ratingen-Ost und dem Kreuz Breitscheid nach einem Unfall aktuell gesperrt. Hier staut sich der Verkehr ab Mettmann auf zwei Kilometern. (mkö)