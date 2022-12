Bahn-Chaos am frühen Freitagmorgen in Köln: Wegen eines Lecks an einem Güterzug ist die Strecke zwischen Köln-Ehrenfeld und Köln-Süd in Richtung Porz derzeit nur eingleisig befahrbar.



Da derzeit zahlreiche Regionalzüge aufgrund von Bauarbeiten nicht am Kölner Hauptbahnhof und in Köln Messe/Deutz halten, werden diese über Köln-Süd umgeleitet.



Auslaufendes Öl an einem Güterzug sorgt daher derzeit für Stau auf dem betroffenen Streckenabschnitt, es ist mit Verspätungen um die 30 Minuten und Ausfällen zu rechnen. Die Bahn bittet Reisende, ihre Verbindung vor der Abfahrt zu prüfen (shh)