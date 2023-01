Düsseldorf – Die Auswirkungen des Krieges sind bereits seit Wochen auch in Deutschland zu spüren, Preise für Benzin, Energie und Lebensmittel stiegen rasant an. In Düsseldorf hat der russische Angriff auf die Ukraine nun noch ganz andere Folgen.



Als Reaktion lässt die Kfz-Zulassungsbehörde der Landeshauptstadt bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mit dem Buchstaben „Z“ im Kennzeichen mehr zu, wie die Pressestelle der Stadt am Dienstag mitteilte. „Der Buchstabe 'Z' symbolisiert die Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine und ist vielfach auf russischen Militärfahrzeugen zu sehen“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Symbolische Unterstützung soll verhindert werden

Der Beigeordnete für Bürgerservice, Dr. Michael Rauterkus erklärt den Entschluss wie folgt: „Die Landeshauptstadt Düsseldorf verhindert durch die Sperrung eine mögliche symbolische Unterstützung der Ukraine-Invasion über das amtliche Kennzeichen im Straßenbild.“

Das Verbot gilt für Pkw-Fahrer in Düsseldorf ab sofort. Wunschkennzeichen mit dem einzelnen Buchstaben „Z“ könnten nicht mehr reserviert werden, auch die aktuell vorliegenden Reservierungen seien aus dem System entfernt worden.



Wer auf das „Z“ im Nummernschild nicht verzichten möchte, darf allerdings weiterhin Kombinationen mit einem weiteren Buchstaben nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das „Z“ an erster oder zweiter Stelle steht. Bestehende Zulassungsnummern müssten nicht geändert werden, ließ die Stadt verlauten. (pst)