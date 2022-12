Euskirchen-Kuchenheim – Update Samstag, 5. März, 13:53 Uhr: Das Heimdebüt von Marcel Schmitz als Trainer der C-Jugend wurde kurzfristig abgesetzt. Es finden also nur das Spiel der A-Jugend heute in Kuchenheim und der B-Jugend morgen in Lechenich statt. (ets)

Hier der ursprüngliche Artikel:

Eigentlich ist Marcel Schmitz ein Trainer, der eher defensiv agiert – zumindest was Aussagen im Vorfeld von Spielen betrifft. In diesem Fall ist es anders. „Machen wir uns nichts vor. Das ist eine Partie, die wir gewinnen müssen“, sagt der Trainer der C-Junioren der JSG Erft. Für Schmitz wird das Spiel in der Mittelrheinliga am Samstag (16 Uhr) gegen Blau-Weiß Hand eine Premiere.

Erstmals wird der Übungsleiter nach dem Rücktritt des bisherigen Coachs, Kevin Greuel, in einem Heimspiel die hochtalentierte Mannschaft betreuen. Ein Punkt aus zwei Auswärtspartien steht für die junge Mannschaft auf der Habenseite. Am Samstag soll nun der erste Sieg in der Mittelrheinliga folgen. „Wir stehen nach der Niederlage in Bonn und dem Remis in Troisdorf schon ein wenig unter Zugzwang“, gibt Schmitz zu und fügt an: „Die Jungs sind aber gut drauf und ziehen im Training voll mit.“

Die Mannschaft befinde sich nach dem Trainerwechsel in einem Prozess. Gerade was die Defensivarbeit angeht, sieht Schmitz noch Potenzial. Ihm sei aber klar, dass dieser Prozess nicht von heute auf morgen abgeschlossen sei. „Die Jungs fragen viel nach, nehmen das Gesagte an. Es macht unheimlich Spaß, mit der Truppe zu arbeiten“, so Schmitz.

A-Junioren-Bezirksliga



Nach dem torlosen Remis gegen Tabellenführer Rheinsüd hat die Mannschaft von Senaid Begic nun den Tabellenzweiten, die Sportfreunde Troisdorf, zu Gast. Die Partie in Kuchenheim wird am Samstag um 17.30 Uhr angepfiffen. Bei allen acht Heimspielen am Samstag wird die JSG Erft Spenden für die Ukraine sammeln. Auch die Einnahmen aus dem Verkauf sollen nach Angaben des Vorstands gespendet werden. Zudem werde innerhalb der Mannschaften gesammelt.

B-Junioren



Für die JSG Erft steht ein kleines Derby an. Das Team von Marcel Schmitz ist am Sonntag (10.30 Uhr) beim SC Erftstadt-Lechenich gefordert, der Tabellenletzter ist.