Bilbao/Schleiden – Zwei Europameistertitel und einmal Vize-Europameister: Milena Vogel und Lars Holder vom TuS Schleiden werden mit Sicherheit noch länger an die Multisport-EM in Bilbao denken. „Das war eine maximale Ausbeute“, sagte ein hocherfreuter Trainer Urban Scheld.

Besonders Milena Vogel hat selbigen abgeschossen: In der Altersklasse 20 bis 24 Jahren in der Amateurgruppe siegte sie zuerst im Crossduathlon, zwei Tage später im Crosstriathlon. Im ersten Wettbewerb mussten 6,9 Kilometer Laufen, 21 Kilometer Mountainbiken und drei Kilometer Laufen zurückgelegt werden. Vogel siegte mit einer Zeit von 2:29:31 Stunden und rund dreieinhalb Minuten Vorsprung. Zwei Tage später brauchte sie 2:28:58 Stunden für einen Kilometer Schwimmen, 24,6 Kilometer Mountainbiken und 7,4 Kilometer Laufen.

Silberjubiläum beim E-XD

Der Eifeler Crossduathlon (E-XD) findet am Samstag, 22. Oktober, zum 25. Mal statt. Bis Samstag, 8. Oktober, können sich Interessierte für die normale Startgebühr anmelden. Danach, bis Donnerstag, 20. Oktober, ist die Gebühr höher. „Auch Nachmeldungen am Tag selbst sind möglich“, sagt Urban Scheld. Die Vorbereitungen laufen gut, mit etwa einem Dutzend Leuten wurde die Strecke schon kontrolliert. Eine Brücke wurde nur fürs Rennen erneuert. Bisher haben sich etwa nur halb so viele Teilnehmer angemeldet, wie bisher üblich. Scheld glaubt, dass es mit den gestiegenen Kosten in allen Bereichen zu tun hat. (ets)

Harte Konkurrenz im Duathlon

Was Urban Scheld besonders freut: Auch in der Elite-Klasse hätte Vogel gute Ergebnisse erzielt: Im Triathlon wäre sie 13. und im Duathlon 9. geworden. „Bereits im vergangenen Jahr in Italien ist Milena im Triathlon Europameisterin geworden. Da ist sie konkurrenzlos. Beim Duathlon hatte ich mir das Starterfeld vorher angeschaut und gedacht: Das wird eine harte Nummer, denn sie hatte zwei sehr starke Konkurrentinnen“, sagte Scheld. „Ich habe gemerkt, dass es besser geht als erwartet und habe meine Konkurrentinnen im Berg überholt und dann im ganzen Rennen nicht mehr gesehen“, berichtet Vogel. Am Triathlon-Tag hätten sich die Beine noch nicht erholt angefühlt. „Aber das Radfahren lief super, da konnte ich einige aus anderen Altersklassen überholen. Das Laufen mit den vielen Treppen war aber ziemlich anstrengend.“

Zweiter Platz trotz Verletzung: Lars Holder. Copyright: Alexander Linn

Aus Trainersicht sei deshalb der Erfolg im Duathlon der größere. „Dass sie gewonnen hat zeigt, wie stark sie ist“, so Scheld. Vogel habe einen großen Sprung gemacht, was auch daran liege, dass sie häufiger trainiere – und das nicht nur in Schleiden, sondern auch beim Kölner TT 01.

Umgeknickt kurz vor dem Ziel

Auch mit Lars Holders Leistung, der in der Altersklasse 25 bis 29 bei den Amateuren Zweiter geworden ist, zeigte sich Scheld zufrieden. Holder hatte sich buchstäblich mit schwerer Verletzung ins Ziel geschleppt. 500 Meter vor dem Ende war er umgeknickt. Später stellte sich heraus, dass er sich das Außenband abgerissen hatte.

Zehn Minuten Rückstand hatte Holder auf den späteren Gewinner, aber nur 14 Sekunden Vorsprung auf Platz drei. „Aktuell ist Lars ruhig gestellt. Er würde gerne bei uns mitlaufen, ist aber als Streckenchef schon stark eingespannt“, so Scheld.