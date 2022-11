Flut Volksbank und Sparkasse sichern Bargeldversorgung im Kreis Euskirchen

Bankfilialen und Geldautomaten wurden durch das Hochwasser zum Teil zerstört.

Nach und nach wird der Betrieb wieder aufgenommen.

Diese Übersicht wird laufend aktualisiert.

Kreis Euskirchen – Dokumente und EC-Karte von der Flut weggeschwemmt – was nun? Immer mehr Menschen im Kreis melden sich bei den Kreditinstituten, weil sie nicht wissen, wie sie an Bargeld kommen. Aber auch die Institute selbst sind in hohem Maße vom Hochwasser betroffen. Zahlreiche Geldautomaten funktionieren nicht, ganze Filialen sind aufgrund der Zerstörungen geschlossen. Was können die Betroffenen tun, um an Geld für das Lebensnotwendige zu kommen? Ein Überblick:

VR-Bank Nordeifel

Die Geschäftsstelle der VR-Bank Nordeifel in Gemünd kann voraussichtlich am Montag wieder in Betrieb gehen. Das teilte das Kreditinstitut am Donnerstagmorgen mit.

Die Geschäftsstelle Nettersheim sei inzwischen bereits wieder geöffnet. Auch in Blankenheim, Hellenthal und Dahlem werden die Kunden seit Montag beziehungsweise Dienstag wieder bedient. Bis auf weiteres müssen die Geschäftsstellen in Schleiden und Kall wegen der Flutschäden geschlossen bleiben.

Zurzeit seien nur die Geldautomaten in Blankenheim, Dahlem und Hellenthal in Betrieb, sowie die in Kooperation mit der Kreissparkasse Euskirchen betriebenen Geldautomaten in Marmagen und Schmidtheim. „Nutzen Sie verstärkt die Möglichkeit der Bargeldversorgung über die einzelnen Geschäfte“, bittet die VR-Bank Nordeifel ihre Kunden. Erreichbar ist die VR-Bank unter 02445-95020. (sch)

Volksbank Euskirchen

„Sollte ein Kunde seine Karte verloren haben, kann er in den personenbesetzten Stellen Adendorf, Hardtbrücke, Junkersdorf, Kommern, Kreuzau, Mechernich, Schmidt, Villip und Zülpich über Geld verfügen“, erklärt Marc Güttes, Vorstandsmitglied der Volksbank Euskirchen.

An den Limits der Geldbeträge, die abgehoben werden können, hat die Volksbank Euskirchen laut Güttes nichts geändert: „Wir behalten aber die Füllstände der Automaten unter enger Beobachtung und versuchen, für eine ausreichende Liquidität der Bevölkerung zu sorgen.“

Bei der Volksbank seien keine Geldautomaten beschädigt worden, jedoch sei die Funktionsfähigkeit bei einigen Automaten aufgrund einer fehlenden Netzanbindung nicht gegeben. „Diese Automaten wurden dann selbstverständlich ohne Bestände geführt“, erklärte Güttes. Die Volksbank-Filialen in Euskirchen und Bad Münstereifel seien derzeit wegen der Schäden geschlossen: „Wir versuchen derzeit, für Euskirchen und Bad Münstereifel jeweils eine mobile Filiale bis Ende Juli/Anfang August zu eröffnen, um den Kunden auch dort Zugang zur Beratung und Bargeld zu verschaffen.“

In der Filiale Hardtbrücke bestehe ein eingeschränkter Notbetrieb, die Filiale in Weilerswist könne ihren Betrieb wieder aufnehmen, sobald eine Internetverbindung bestehe.

Telefonisch ist die Volksbank unter 02251/7010 erreichbar, der Kontakt per Fax ist derzeit hingegen für die gesamte Bank nicht möglich.

Kreissparkasse

Die Kreissparkasse Euskirchen ist mit der Mobilen Geschäftsstelle noch bis einschließlich Samstag, 30. Juli, in Kall auf dem Parkplatz von Möbel Brucker vor Ort. Täglich von 9.30 bis 16 Uhr können Kunden sich dort mit Bargeld versorgen oder einfache Services nutzen. Weitere Einsatzorte sind laut Kreissparkasse in Planung und werden kurzfristig bekannt gegeben.

Folgende Einrichtungen der Kreissparkasse Euskirchen sind wegen der Flutkatastrophe bis auf Weiteres geschlossen: die Beratungscenter in Bad Münstereifel (beide), Gemünd, Kall, Schleiden und Veybach sowie die SB-Center Alleestraße (Euskirchen), Flamersheim und Stotzheim. „Wir haben die Öffnungszeiten der intakten Beratungscenter erweitert, sodass wir dort wochentags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr (Donnerstags bis 18 Uhr) erreichbar sind“, teilt das Kreditunternehmen mit. Es werde nicht mehr tageweise geschlossen.

Zur Verfügung stehen die Beratungscenter (alle mit SB-Bereich) an der Billiger Straße und am Kirchplatz (beide in Euskirchen), Blankenheim, Hellenthal, Kommern, Kuchenheim, Mechernich, Weilerswist und Zülpich. „Täglich erreichen uns auch Anfragen von Kunden, die nicht mehr im Besitz von Ausweispapieren und Kontokarte sind und dringend Geld benötigen – auch hier haben wir eine Möglichkeit geschaffen, diesen Kunden zu helfen und sie mit Bargeld zu versorgen“, so KSK-Sprecher Marius Linden.

Darüber hinaus prüfe die Kreissparkasse Möglichkeiten, wie sie die Bargeldversorgung an Orten sicherstellen könne, wo sie zurzeit über keine intakte Geschäftsstelle verfüge. „Die Sparkasse Köln-Bonn unterstützt uns mit einer mobilen Filiale. Die möglichen Standorte werden aufgrund der teilweise großen örtlichen Zerstörung zurzeit geprüft“, so Linden.

In Betrieb sind auch die SB-Center Marmagen, Schmidtheim und im Sparkassenzentrum in Euskirchen.