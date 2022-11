Verkehr im Kreis Euskirchen Straßen müssen teilweise langfristig gesperrt werden

Das Hochwasser hat an den Straßen in Euskirchen selbst und m Kreis massive Schäden hinterlassen.

Euskirchen – Nach den Unwettern sind noch immer viele Landes- und Kreisstraßen gesperrt. Die Lage auf den Straßen sei dynamisch und könne sich jederzeit ändern, sagt Kreissprecher Sven Gnädig. Die Kreisstraßen K36 bei Hohn und die K62 zwischen Hecken und Benenberg sind aktuell gesperrt.

Auf der B258 zwischen Blankenheim und der rheinland-pfälzischen Landesgrenze ist die Fahrbahn unterspült und beschädigt. Das gilt auch für die L194 zwischen Eicherscheid und Arloff. Auf beiden Straßen ist laut des Landesbetriebs Straßen NRW eine langfristige Vollsperrung notwendig. Auf der L204 bei Kall muss eine Brücke überprüft werden.

Die L11-Brücke bei Satzvey ist vollkommen zerstört, die L119-Brücke bei Flamersheim stark beschädigt. Die L17 zwischen Reifferscheid und Blumenthal ist gesperrt, weil dort die Fahrbahn unterspült wurde. Wegen einer umgekippten Gabionenwand sind der Ahrtalradweg und die L167 bei Ahrdorf nicht nutzbar.

Die L22 zwischen Wiesen und Wildenburg, die L113 zwischen Mahlberg und Scheuren, die L165 zwischen Esch und Schuld und die L181 zwischen Lommersum und Derkum sind wegen unterspülter Fahrbahnen gesperrt. Das gilt auch für die L204 im Bereich Urft, die L234 zwischen Effelsberg und Bad Münstereifel und die L497 bei Houverath. Weitere Informationen über die aktuelle Lage gibt es auf der Seite des Kreises und bei Straßen NRW.

Kreis Euskirchen führt Onlinekarte mit Straßensperrungen

Der Kreis Euskirchen hat eine Onlinekarte mit aktuellen Hinweise zu Straßensperrungen veröffentlicht. „Die Navigation vor Ort ist für alle Bürgerinnen und Bürger aktuell eine große Herausforderung“, so der Kreis. Ein Planungsbüro stellt die Karte zur Verfügung, die von allen Beteiligten gepflegt werde, so dass ein möglichst aktueller Stand abgebildet werden könne, sagt der Kreis Euskirchen.

Dennoch sei die Darstellung eine Momentaufnahme und stelle keinen Anspruch auf Richtigkeit beziehungsweise Vollständigkeit dar. „Es wird noch eine Weile dauern, bis wir alle Schäden und die daraus resultierenden Sperrungen ermittelt und eingepflegt haben, da in den stark betroffenen Kommunen die Schadensaufnahme gerade erst beginnt“, teilt der Kreis mit.

Schleidener Schulzentrum

Mit seinem Harvester steht Emile Lucht auf der Olefbrücke am Schleidener Schulzentrum. Immer wieder senkt er den hydraulischen Greifarm in die Tiefe und holt verkeiltes Treibholz, ganze Baumstämme, Mülltonnen oder was immer die Greifklaue seiner Maschine zu packen kriegt.

Geduldig stehen die Autos in beiden Richtungen, bis der große Muldenkipper vollgeladen ist, zur Sammelstelle fährt und damit die Durchfahrt wieder freigibt. Denn Lucht macht den verstopften Durchfluss wieder frei, damit neu hinzukommendes Wasser nicht wieder aufgestaut wird.

Alle Brücken müssen statisch überprüft werden

„Ich habe gestern schon zwei Brücken in Malsbenden freigemacht“, sagt er. Eigentlich ist der Wald sein Revier, doch als ihn die Nachrichten erreichten, hielt ihn nichts mehr. „Ich war in Frankreich im Urlaub und bin dann zurückgefahren, als ich hörte, wie schlimm es war“, erzählt er. Als er endlich wieder in Deutschland gewesen sei, habe er seinen Harvester geholt und sei mit der Maschine nach Gemünd an den Plan gefahren, wo bereits sein Kollege Sebastian Kirch mit seinem Harvester an der Arbeit gewesen sei. „Der hat mich eingewiesen“, sagt Lucht und steigt wieder in die Kabine, um weiterzuarbeiten.

Anlaufstellen und Beratung

Hotlines des Kreises Euskirchen: Bürgerfragen, Helfer

Die Hotlines des Kreises Euskirchen::

Bürgerfragen 02251 - 15 888

Helfer-Hotline 02251 - 15 910

Vermissten-Hotline 02251 – 1111

Aufräumarbeiten und Hilfe

In den Städten und Gemeinden des Kreises schreiten die Aufräumarbeiten voran. Doch es fehlt noch an vielem. Daher sind zahlreiche Angebote und Anlaufstellen eingerichtet.

Seelische Krisen

Beratung bei seelischen Krisen in der Hochwasser-Katastrophe

Viele Menschen haben in dieser Zeit sehr belastende Erfahrungen gemacht und teilweise traumatische Situationen erlebt. Das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen bietet unter folgender Telefonnummer entsprechende Hilfe an:



02251/ 15 466

Erreichbarkeit:

Montag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Dienstag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Mittwoch: 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Donnerstag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Freitag: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr





Medizinische Hilfe im Kreis Euskirchen

Vielerorts sind Geräte beschädigt, Gebäude unbetretbar und Zufahrtstraßen zerstört. Hier haben wir die Anlaufstellen für medizinische Versorgung im Kreis Euskirchen zusammengestellt.

Trinkwasser

Noch immer ist nicht im gesamten Kreis die Wasserversorgung gewährleistet: Vor allem Bad Münstereifel kann nicht alle Ortschaften mit Wasser, geschweige denn Trinkwasser versorgen. Wasser aus der Leitung sollte nach wie vor abgekocht werden. Für einige dieser Gebiete hat der Kreis eine Verordnung erlassen, für das restliche Kreisgebiet gilt weiterhin die Empfehlung, Leitungswasser abzukochen. Ein Überblick.

Sperrungen

Diese Straßen sind im Kreis Euskirchen aktuell gesperrt.

Strom

In Teilen des Kreises ist die Stromversorgung noch unterbrochen. Betroffen sind vor allem noch Bad Münstereifel und die Euskirchener Innenstadt.

Hotline der Bezirksregierung

Für Betroffene der Flutkatastrophe hat die Bezirksregierung Köln eine Hotline eingerichtet. Unter 0221/1472206.

Bargeld-Versorgung

Dokumente und EC-Karte von der Flut weggeschwemmt – was nun? Immer mehr Menschen im Kreis melden sich bei den Kreditinstituten, weil sie nicht wissen, wie sie an Bargeld kommen. Aber auch die Institute selbst sind in hohem Maße vom Hochwasser betroffen. Zahlreiche Geldautomaten funktionieren nicht, ganze Filialen sind aufgrund der Zerstörungen geschlossen. Was können die Betroffenen tun, um an Geld für das Lebensnotwendige zu kommen? Ein Überblick.

Newsblog zur Hochwasser-Katastrophe

Diesen Artikel zu den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe im Kreis Euskirchen, den Aufräumarbeiten und der Hilfe-Koordination aktualisieren wir fortlaufend.

Die Brücken vom Treibgut befreien ist das eine – die Prüfung auf Standfestigkeit das andere. In den vom Hochwasser betroffenen Bereichen müssen alle Brücken gecheckt werden. Ob sie abgerissen werden müssen oder eine Sanierung möglich ist, steht in den Sternen.

Teilweise Entwarnung bei Schleidener Brücken

Eine angenehme Überraschung – selten genug in diesen Tagen – erlebten die Schleidener. Die erste Begutachtung durch einen THW-Statiker ergab, dass alle freigegebenen Brücken befahrbar bleiben, vor allem auch der wichtige Knotenpunkt B258/B265 in Gemünd. Die Schäden mögen zwar für den Laien verheerend aussehen, die Standfestigkeit beeinträchtigen sie aber nicht. Eine endgültige Entwarnung ist laut Bürgermeister Ingo Pfennings aber erst möglich, wenn auch die Unterseite geprüft ist.

Gesperrt sind im Stadtgebiet Schleiden weiterhin je eine Brücke in Malsbenden und in Olef. Zudem wurde die alte Brücke in Oberhausen durch die Fluten zerstört.

Flutfolgen: Straßen-Vollsperrungen im Kreis Euskirchen

• L167 im Bereich Ahrdorf, Gabionenwand gekippt, Radwegbrücke zerstört – Ahrtalradweg gesperrt

• L181 zwischen Lommersum und Derkum momentan kein Durchkommen

• L182 im Bereich Swisttal-Heimerzheim eingebrochen, in Kessenich (Von-Binsfeld-Straße) gesperrt

• B258 Blankenheim-Landesgrenze Rheinland-Pfalz, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden (langfristige Vollsperrung notwendig)

• L 234 Effelsberg-Bad Münstereifel, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden

• L11 Satzvey (Gartzemer Straße), Brücke komplett eingestürzt

• L 194 Eicherscheid-Arloff, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden (langfristige Vollsperrung notwendig)

• L165 zwischen Eicherscheid und Schuld, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden

• L119 Flamersheim-Rheinbach, Brücke zerstört und unpassierbar

• L 497 Houverath, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden

• L181 Lommersum-Derkum (Weilerswist), Fahrbahn unterspült und zerstört

• L 113 Mahlberg-Scheuren, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden

• L 165 Nöthen-Bad Münstereifel, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden, Böschungsschäden (Bauwerksprüfung erst nach Zugänglichkeit des Geländes möglich)

• L 17 Reifferscheid-Kammerwald, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden (Stützwand zerstört)

• L 204 Urft, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden

• L 22 Wiesen-Wildenburg, unterspülte Fahrbahn, Fahrbahnschäden, Bankettschäden

Straßen-Teilsperrungen nach Hochwasser im Kreis Euskirchen

• L 119 Stadtwaldkreuzung-Stotzheim, unterspülte Fahrbahn

• L 249 ab Abtei Mariawald bis kurz vor Heimbach

• K 33 bei Metternich

Darüber hinaus sind im Kreis Euskirchen zahlreiche Kreis- und Gemeindestraßen nicht befahrbar und gesperrt. Eine Auflistung liegt dazu noch nicht vor. Der Kreis und die Kommunen müssen sich zunächst einen Überblick verschaffen.

Bahnen fallen durch die Unwetterschäden aus

Nach den schweren Unwettern zeichnen sich auch für die Deutsche Bahn (DB) immer deutlicher die gravierenden Schäden der Bahnverbindungen ab. Auch wenn noch nicht alle Erkundungsarbeiten abgeschlossen sind, ist laut einer Mitteilung klar, dass insgesamt sieben Regionalverkehrsstrecken in NRW und Rheinland-Pfalz so stark von den Wassermassen zerstört worden sind, dass die DB sie neu bauen oder umfangreich sanieren muss. Dazu gehört nach Informationen der Bahn auch die Eifelstrecke sowie die Voreifel- und Erfttalbahn. Die Reparatur- und Wiederaufbaumaßnahmen sollen Wochen bis Monate dauern.

Eine zerstörte Bahntrasse in Urft. Copyright: Stephan Everling

Die Fahrten des Regional-Express RE 12 und RE 22 von Köln über Euskirchen nach Gerolstein in Richtung Trier fallen derzeit aus. Ebenso die Fahrten der Regionalbahn RB 24 von Köln über Erftstadt und Euskirchen nach Trier und der S-Bahn S 23 von Bad Münstereifel über Euskirchen zum Bonner Hauptbahnhof.

Deutsche Bahn bietet Ersatzverkehr an

Aufgrund der Unwetterschäden fallen auf der Eifelstrecke zwischen Köln und Trier alle Züge der Linien RE 12, RE 22 und RB 24 zwischen Euskirchen und Gerolstein bis auf Weiteres aus. Als Ersatz verkehren Busse. Dies teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. Von Euskirchen bestehen weitere Anschlüsse per Bus nach Köln und Bad Münstereifel, von Gerolstein geht es bei Bedarf weiter nach Trier.

Der Ersatzverkehr zwischen Euskirchen und Gerolstein startet am Euskirchener Bahnhof auf dem Bussteig G. Der Bus fährt dort montags bis freitags ab 4.23 Uhr und bis 23.32 Uhr stündlich los.

Er hält zwischen Euskirchen und Gerolstein (Bahnhof) in Satzvey (Bushaltestelle Gartzemer Straße), Mechernich (Bushaltestelle Bahnhof), Scheven (Bushaltestelle Kirche), Kall (Haltestelle Busbahnhof), Urft (Bushaltestelle Bahnhof), Nettersheim (Bushaltestelle Bahnhof), Blankenheim-Wald (Bushaltestelle Bahnhof), Schmidtheim (Ersatzhaltestelle an der K 47), Dahlem (Bushaltestelle Bahnhof), Jünkerath (Bushaltestelle Bahnhofstraße), Lissendorf (Bushaltestelle Bahnhofstraße) und Oberbettingen-Hillesheim (Bushaltestelle Bahnhof).

Zusätzliche Fahrten am Wochenende

Am Samstag und Sonntag gibt es eine zusätzliche Abfahrt um 0.32 Uhr. Die Abfahrten um 4.32 Uhr, 5.32 Uhr, 6.32 Uhr und 7.32 Uhr fallen sonntags aus, finden aber samstags statt. Dafür kommen am Sonntag Abfahrten um 5.02 Uhr, 6.02 Uhr und 7.02 Uhr hinzu.

Ab Kall fahren Busse unter der Woche ab 4.37 Uhr und bis 23.37 Uhr stündlich nach Euskirchen. Am Wochenende entfällt die Fahrt von Kall nach Euskirchen um 4.37 Uhr. Samstags fährt der Bus ab 5.37 Uhr stündlich, sonntags um 6.02, 7.02 Uhr und ab 8.37 stündlich. Ab Gerolstein fährt der Bus von Montag bis Samstag von 3.38 Uhr bis 21.38 Uhr stündlich.

Sonntags fährt der Bus um 4.03 Uhr und 5.03 Uhr in Gerolstein los. Ab 6.38 Uhr gilt der gleiche Zeitplan wie in der Woche. Von Gerolstein bis Dahlem braucht der Bus 51 Minuten, von Dahlem bis Nettersheim 50 Minuten und von Nettesheim bis Euskirchen 66 Minuten.

