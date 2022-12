Euskirchen – „Für mich ist die Kunst ein Ausdruck von Gedanken und Gefühlen, die den Künstler bei der Entstehung eines Werkes beschäftigen“, erklärte Ingrun Schnitzler zu ihrer aktuellen Ausstellung in der Euskirchener Galerie des Förderkreises zeitgenössischer Kunst im Kreis Euskirchen (FzKKE). Ein Gemälde beschreibe immer auch eine Reise, auf die sich der Betrachter einlassen könne.



„Ich arbeite sehr gefühlsbetont, ohne ein festes Konzept, wie das fertige Bild einmal aussehen soll“, so Schnitzler: „Erst wenn ich selbst Formen erkenne, die mich an bestimmte Dinge erinnern, versuche ich diese weiter herauszuarbeiten.“ Ob andere Personen dieselben Assoziationen zu diesen Formen haben, sei jedoch jedem selbst überlassen.



Ein Werk, unterschiedliche Geschichten

Tatsächlich besteht aus Sicht der Künstlerin gerade darin ein besonderer Reiz, eine eigene Geschichte zu den unterschiedlichen Werken zu schaffen.



In ihren Aquarellen hat sich Schnitzler der Symmetrie verschrieben. Welche Formen und Farben dabei verwendet würden, sei nach wie vor situationsabhängig. Ein Bild mit einer dämmrig gelben Scheibe im Mittelpunkt, die sich in der unteren Bildhälfte zu spiegeln scheint, könnte auf den ersten Anblick einen beschaulichen Sonnenuntergang beschreiben. „Tatsächlich habe ich, während ich dieses Bild gemalt habe, Nachrichten über den Ukraine-Krieg gesehen. Es könnte also auch meine Angst vor einem Atomkrieg darstellen“, so Schnitzler, die auch des Öfteren Kunstworkshops leitet.



Gestrickte Wollbilder

Auch ihre gestrickten Wollbilder erzählen solche Geschichten. Klare Linien und dennoch abstrakte Darstellungen lassen dem Betrachter auch hier viel Raum für eigene Interpretationen.

Am Samstag, 18. Juni, haben Ausstellungsbesucher von 18 bis 21 Uhr die Gelegenheit, sich gemeinsam mit der Künstlerin in der Galerie des FzKKE, Kölner Straße 26, über diese Geschichten auszutauschen. Zeitgleich wird der niederländische Maler und Dichter Harmjan Roeles eine freie Performance präsentieren.