Spannend wie selten war das Königsschießen der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kommern am Bürgerhaus. Erst nach 136 Schuss stand die neue Majestät fest.

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen des Schützenfestes. Die Gassen und Sträßchen des historischen Ortskerns waren mit den Kommerner Farben geflaggt, und am Schützenfest-Samstag kamen viele Besucher zum Bürgerhaus, um zu feiern. An diesem Tag hatte zuvor der Festumzug zu Ehren der alten Majestät Ernst Pingen stattgefunden, bevor tags drauf am Sonntagnachmittag, der eigentliche Gang durch Kommern mit befreundeten Bruderschaften und den Ortsvereinen auf dem Festprogramm stand.

Als Bruderschaften waren die Freunde aus Rövenich, Bürvenich, Bad Münstereifel, Euskirchen und Schwerfen dabei, zudem die fünf Ortsvereine aus Kommern mit Abordnungen: die KG Greesberger, die Löschgruppe der Feuerwehr, die Maijugend, die Söhne Kommerns und der Kirchenchor.

Das Königsschießen ist auch in Kommern der traditionelle Höhepunkt

Im Anschluss war das Königsschießen, der traditionelle Höhepunkt der Feierlichkeiten für die nach Angaben von Präsident Thomas Bank mit derzeit 115 Mitgliedern umfassende Bruderschaft. 24 Kandidaten standen am Start, um den finalen Schuss auf den „Vogel“ abzugeben und neuer Schützenkönig von Kommern zu werden. Am Ende war daraus ein Dreikampf geworden, den Thorsten Hansen mit dem 136. Schuss für sich entschied. Hansen ist derzeit in seiner Bruderschaft Kommandant, Fahnenträger und Schriftführer – jetzt auch noch König.

Weitere Schießwettbewerbe fanden das ganze Wochenende über statt. Beim Wettkampf der Ortsvereine mit zwölf Teilnehmern war das Tambourcorps Kommern im 42. Schuss siegreich. Neuer Schülerprinz ist Robin Gerhards (zwei Teilnehmer, 23. Schuss), neue Pokalkönigin Heike van Meekeren, die sich im 56. Schuss unter zwölf Teilnehmern durchsetzte. Brigitte Milz wurde mit dem 20. Schuss unter drei Teilnehmerinnen die neue Schützenliesel und Roland Barth ist neuer Bürgerkönig. 31 Teilnehmer waren bei diesem Schießen gemeldet. Barth setzte den Schlusspunkt mit dem 43. Schuss.

Für Präsident Thomas Bank war es eine erfreulich hohe Zahl an Teilnehmern bei den verschiedenen Wettbewerben. Um die 200 Besucher seien am Samstagabend gekommen, gut 100 waren es am Sonntag. Ein für ihn durchaus erfreuliches Interesse – trotz Sommerferien. „Und seit vier Jahren haben wir sogar erstmals wieder einen Schülerprinzen küren können“, freute sich Bank.