Beim Burscheider Bauernmarkt kommen einmal im Jahr die großen landwirtschaftlichen Betriebe aus Burscheid und dem Bergischen Land zusammen. Am Marktplatz präsentieren die Betriebe ihre Produkte und Angebote und vernetzen sich dabei untereinander sowie mit den Besucherinnen und Besuchern.

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September bauen die Betriebe seit Jahren ihre Stände auf. Gemeinsam organisieren die Betriebe den Markt und unterstützen einander beim Auf- und Abbau. Auch die Imkerei Leichter aus Burscheid ist seit Jahren beim Bauernmarkt dabei. „Es ist schön, das Regionale allen Menschen zu zeigen“, erzählt Jana Leichter, die in dritter Generation bei der Imkerei dabei ist. Am Sonntag präsentierte und verkaufte der Betrieb seinen Honig aus unterschiedlichen Baum- und Blumenpollen. Ein wichtiger Aspekt ist für Leichter auch die Gemeinschaft, die beim Bauernmarkt herrscht: Schließlich, so die Imkerin, sei es Nachbarschaft, die präsentiert werde, und wichtig, einmal im Jahr zusammen zu sein.

Gemeinschaft auf dem Marktplatz

Neben der Imkerei, einem Blumenstand sowie Obstprodukten des Obsthofs und anderen Betrieben, war auch der Biohof Jörgens am Bauernmarkt präsent. Der Familienbetrieb bot Eier, selbstgemachte Nudeln mit Bologneseauce und eigenen Eierlikör an. Daneben hatte der Biohof auch Aktionen für Kinder im Rahmen ihres Programms „Kathys kleine Wunderwelt“. Lena Hugo, Tom Wodtke und Sina Jörgens vom Biohof freuen sich, trotz des regnerischen Wetters auf die Begegnung mit den Menschen und den anderen Betrieben. „Im Endeffekt ist es auch schön, sich gemeinschaftlich – mit den Landwirtschaftsbetrieben aus der Umgebung – zu präsentieren“, erklärte Hugo. Sie schätzt auch die Möglichkeit, die Produkte in ihrer eigenen Stadt anzubieten.

Um das Essen und Trinken kümmerten sich neben dem Waffelstand auch die Landfrauen aus Burscheid. Die Vereinigung von Frauen aus dem ländlichen Raum bot an ihrem Stand Kuchen an. Die Vorsitzende Sandra Mundt sagte: „Der Bauernmarkt und die Landfrauen gehören schon thematisch zusammen.“,Daher sei es auch schön, sich in der Gemeinschaft einzubringen.

Auch bei den Besucherinnen und Besuchern kommt der Bauernmarkt trotz des Wetters gut an. „Es sind viele hochwertige und schöne Produkte, die hier präsentiert sind“, sagte eine Anwohnerin erfreut. Obwohl sie zufällig auf den Markt gestoßen sei, freute sie sich über das breit gefächerte Angebot.