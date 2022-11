„Burscheid live“ plant eine neue Veranstaltung am 7. und 8. November – unter Corona-Auflagen.

Burscheid – Beharrlich hält der Verein „Burscheid live“ daran fest, trotz hoher Hygieneauflagen öffentliche Veranstaltungen zu organisieren.



„Die knapp 1400 Besucher an den beiden Tagen des Nostalgischen Altstadt-Freizeitparks im September haben Mut gemacht“, erklärt der Verein und so will „Burscheid Live“ am Samstag und Sonntag, 7. und 8. November, den „1. Burscheider Martinspark“ auf dem Marktplatz veranstalten.

„Die begeisterten Kinder, das Lob der Eltern und der reibungslose Ablauf bei dem Freizeitpark waren der Antrieb für uns, mit dem Martinspark eine weitere neue Veranstaltung in Burscheid ins Leben zu rufen, auch wenn diese aufgrund der strengen Corona-Auflagen mit einem großen personellen und finanziellen Aufwand verbunden ist“, so der Vereinsvorsitzende Uwe Graetke. Einige Burscheider Firmen hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt. Es wird ein Kettenkarussell aus dem Jahr 1946 aufgebaut. Auch bei dem „1. Burscheider Martinspark“ wird hauptsächlich mit einem Schausteller zusammengearbeitet.

Kettenflieger und Entenangeln

So ist es diesmal die Familie Figge aus Soest, die mit ihrem 13 mal 13 Meter großen Kettenflieger sowie nostalgischen Buden mit Entenangeln, Mandeln und Süßwaren sowie einer Crêpes-Bäckerei nach Burscheid kommen wird. Über ein zweites Fahrgeschäft werden laut Graetke zurzeit noch Gespräche geführt.

Da es im November kühl sein kann, soll es auch einen Glühweinstand geben. So hat Johann Blömer von Fitzis-Weinzeiten, der den Burscheidern bereits seit vielen Jahren von dem „Kulinarischen Wochenende“ bekannt ist, wegen einer Teilnahme angefragt. Des Weiteren möchte die Stufe 10 der Johannes-Löh-Gesamtschule Selbsthergestelltes rund um den Herbst an einem Stand verkaufen, um den Abschlussball im nächsten Jahr zu finanzieren.

Nachdem es den früheren „Burscheider Martinsmarkt“ seit 2011 nicht mehr gibt, will „Burscheid Live“ mit dem „1. Burscheider Martinspark“ die Tradition in der Stadt in einer anderen Form wieder stärken.

Der Verein, der zurzeit in Abstimmungsgesprächen mit der Stadt Burscheid steht, geht davon aus, dass die Veranstaltung von dort wieder genehmigt wird, da sich nichts Grundlegendes gegenüber dem Freizeitpark im September ändern wird.

So müsse das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept auch nur angepasst werden. Durch die Veranstaltung können dann laut Graetke am Sonntag, 8. November, die Burscheider Geschäfte öffnen. Der Rat hat den verkaufsoffenen Sonntag beschlossen.

Zum zweiten Mal verschoben wird hingegen das für die Herbstferien auf der Schulsportanlage Im Hagen geplante „Burscheider Kinder Wunderland“. Es soll nun in den Osterferien 2021 stattfinden.

Beabsichtigt ist eine Teilnahme des Vereins an dem „Tannenbaumfest“ der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“, sofern es denn am 3. Adventssonntag ausgerichtet wird.