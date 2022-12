Rhein-Berg – Um weitere niederschwellige Impfangebote zu schaffen, weitet der Kreis das mobile Impfen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus. Zusätzlich zum Impfmobil der Feuerwehr Bergisch Gladbach, das seit einigen Wochen im gesamten Kreisgebiet im Einsatz ist, finden für Personen von zwölf bis 15 Jahren zwei Impfaktionen im Impfzentrum in der „RheinBerg Galerie“ in Bergisch Gladbach statt. Im September wird zudem am Stadion in Bergisch Gladbach und im Bürgerhaus Bergischer Löwe geimpft.

Impfen auf dem Marktplatz

In Burscheid findet die nächste terminfreie Impfaktion auf dem Marktplatz am Montag, 23. August, von 12 bis 20 Uhr, statt. Seit dem Start der Impfaktion haben in Burscheid 390 Personen das örtliche Impfangebot für ihre Erst- und Zweitimpfungen wahrgenommen, schreibt die Stadt. Auch Minderjährige ab zwölf Jahren können sich vor Ort impfen lassen.



Welche Dokumente muss ich mitbringen?

Wer sich beim mobilen Impfangebot eine Spritze setzen lassen möchte, muss folgende Dokumente mitbringen: Den Impfausweis und die möglichst vorher ausgefüllten und unterschriebenen Vordrucke „Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung“ und „Anamnese - Impfeinwilligung“. Für die Impfung Minderjähriger ist zusätzlich die unterschriebene Einwilligungserklärung der Eltern vorzulegen. Alle Vordrucke sind abrufbar auf der Webseite des Rheinisch-Bergischen Kreises oder der Stadt Burscheid. Das terminfreie Angebot gilt auch für die Personen, die eine Zweitimpfung wünschen, wenn der Termin der Erstimpfung mindestens vier Wochen zurückliegt. Der Nachweis ist über den Impfausweis oder eine Ersatzbescheinigung zu erbringen – bei einer Kreuzimpfung sind die Fristen gegebenenfalls anders, darauf weist die Stadt Burscheid hin, zum Beispiel bei Astrazeneca und nun Biontech). Vor Ort steht ein Impfarzt oder eine Impfärztin selbstverständlich auch für Fragen zur Verfügung.

www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx

www.burscheid.de/Aktuelles

Die dafür notwendigen Unterlagen sind – wenn möglich bereits ausgefüllt und vom jeweiligen Erziehungsberechtigten unterschrieben – mitzubringen. Die Eltern müssen nicht zwingend bei der Impfung dabei sein. Allerdings wird empfohlen, dass zumindest ein Elternteil zur Impfung des Kindes mitkommt. Ansonsten müsste das Kind auch den Ausweis des Elternteiles, das die Unterlagen unterschrieben hat, mitbringen und vorzeigen, erklärt die Stadtverwaltung.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Coronaschutzverordnung am Freitag wird bei einer Inzidenz über 35 die sogenannte „3G-Regel“ (genesen, geimpft, getestet) angewendet. „Vor allem geimpften und genesenen Personen soll wieder eine weitgehend uneingeschränkte Nutzung von gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen und sportlichen Angeboten ermöglicht werden“, erklärt Burscheids Bürgermeister Stefan Caplan das Ziel der neuen Regelung. „Ich freue mich sehr, dass das örtliche Impfangebot - auch von Nichtburscheidern – so gut angenommen wird“. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Freitag 50 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Darunter einer in Burscheid und vier in Leichlingen.

Inzidenz liegt bei 84

Es gelten 17 weitere Personen als genesen. 387 Personen sind laut Kreisverwaltung aktuell infiziert. Es befinden sich 693 Personen in Quarantäne, das sind 18 mehr als bei der letzten Meldung. Drei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus in stationärer Behandlung – aber nach wie vor muss kein Patient und keine Patientin auf der Intensivstation behandelt werden. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 84 im Rheinisch-Bergischen Kreis. In den Schnellteststellen wurden am Donnerstag 4.238 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon 11 Testergebnisse positiv waren.