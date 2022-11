Burscheid – Auch in Burscheid werden derzeit alle Termine auf den Prüfstand gestellt. Man bewerte gerade alle Veranstaltungen und gehe auch auf externe Veranstalter zu, erklärte Bürgermeister Stefan Caplan am Mittwoch. Man orientiere sich dabei an einer Checkliste des Rheinisch-Bergischen Kreises: Der hatte für Events unter 1000 Teilnehmern eine Entscheidungshilfe veröffentlicht. Ursprünglich wurde die Liste von der Stadt Köln entwickelt, die sie dem Rheinisch-Bergischen Kreis zur Verfügung gestellt hatte. (stes/aga/jan)

Das könnte Sie auch interessieren: