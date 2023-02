Spenden der Schule Uferstraße Kinder rannten auch für Tafel und DLRG in Leichlingen

Leichlingen – Für den guten Zweck sind die Kinder der Grundschule Uferstraße in Leichlingen im Juni auf einem 1,6 Kilometer langen Rundkurs durch ihr Viertel geflitzt. Beim Sponsorenlauf waren alle 230 Jungen und Mädchen auf den Beinen. Dabei haben sie so viele Kilometer geschafft, dass beim Kassensturz die stattliche Spendensumme von 7700 Euro zusammenkam.

Von dem Erlös profitiert nicht nur der eigene Förderverein. Am Freitag wurden jetzt auch zwei Leichlinger Hilfsorganisationen Spendenschecks überreicht. Denn die Schule hatte beschlossen, dass ein Viertel der erlaufenen Einnahmen an andere örtliche Vereine gespendet wird. So überreichten Schulleiterin Sabine Michel, Vertreter der Schulpflegschaft und Michaela Dohle-Nain, die Vorsitzende des Schulvereins, jeweils 1925 Euro an die DLRG und die Tafel.

Die Leichlinger Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft bekommt das Geld als Unterstützung für ihren Einsatz beim Hochwasser 2021, nach dem sie viel Material und Ausrüstung neu beschaffen musste. Die Lebensmittel-Ausgabe der Tafel soll die Spende bei der Ukraine-Flüchtlingshilfe einsetzen.