Die Vollsperrung der Autobahn 1 zwischen dem Leverkusener Kreuz und dem Kreuz Leverkusen West in beiden Fahrtrichtungen dauert von Freitag, 22 Uhr bis Samstag 22 Uhr.

Der Grund ist, dass über der Autobahn zwei Schilderbrücken installiert werden. Bei der Arbeit kann man keinen Verkehr auf der Autobahn gebrauchen.

Die Leverkusener Brücke bleibt passierbar, aber aus Richtung Köln nur bis zum Kreuz Leverkusen West. Umleitungen, die auch durchs Leverkusener Stadtgebiet etwa zur A3-Auffahrt Leverkusen-Zentrum führen, sind ausgeschildert.

Die vorgefertigten Teile für den Leverkusener Pylon liegen neben dem gelben Kran. Copyright: Ralf Krieger

Davon unabhängig schreitet auch der Bau der Leverkusener Brücke fort: Der Pylon für die zweite Brücke auf der Kölner Seite ist inzwischen zusammengesetzt worden. Er ist eingerüstet.

Nachdem das letzte Teilstück, der schräge Balken, oben auf den Pylon aufgesetzt war, wurde der große gelbe Kran auf die Leverkusener Rheinseite verlegt. Die Installation des vierten und letzten Pylons wird zeitnah beginnen und vermutlich ähnlich schnell erledigt sein, wie auf der Kölner Seite. Dort hat der Aufbau etwas über einen Monat gedauert. Die Stahlelemente für den Pylon liegen auf der Baustelle am Leverkusener Ufer in Reichweite des Krans bereit. (rar)