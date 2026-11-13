Die Feuerwehr Brühl ist am Freitagnachmittag (13. November) gegen 16 Uhr zum Phantasialand alarmiert worden, nachdem es im Hotel Ling Bao zu einem technischen Defekt gekommen war. Mehrere Personen wurden demnach verletzt.

Laut Matthias Stupp, Leiter der Wachabteilung 2 der Brühler Wehr, war es durch den Defekt zu einer Überdosierung von Chlor im Schwimmbad des Phantasialand-Hotels gekommen.

Einsatz in Brühl: Rettungswagen aus anderen Städten angefordert

„In der Folge klagten mehrere Hotelgäste über gesundheitliche Beschwerden“, so Stupp am frühen Abend. Das Hotel Ling Bao ist ein Vier-Sterne Superior Hotel – „wo Exklusivität und Erlebnis verschmelzen: Von feinster asiatischer Kulinarik bis hin zum Pool- und Wellness-Refugium für Körper und Geist“, wie das Phantasialand auf seiner Internetseite wirbt.

Aufgrund der großen Anzahl an betroffenen Personen wurden neben der Feuerwehr Brühl auch zahlreiche Rettungsmittel aus den umliegenden Städten alarmiert. Dazu gehörten Rettungswagen der Feuerwehren aus Erftstadt, Hürth, Kerpen und Wesseling sowie der Feuerwehr Brühl.

„Der Rettungsdienst sichtete insgesamt 15 betroffene Personen. Davon wurden 14 Personen als leicht verletzt und eine Person als mittelschwer verletzt eingestuft“, erklärte Matthias Stupp. Vier Personen hätten zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden müssen.

Die Feuerwehr Brühl war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz konnte nach anderthalb Stunden am frühen Abend beendet werden. Die Einsatzleitung hatte Peter Berg. Wie es zu dem technischen Defekt kam, ist noch unklar. (iri)