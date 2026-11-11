5656 Menschen haben sich dafür ausgesprochen, das Naturschutzgebiet Ententeich in Brühl zu erhalten. Das Netzwerk NSG Ententeich hatte sechs Wochen lang Unterschriften gegen den geplanten Phantasialand-Ausbau im Naturschutzgebiet gesammelt.

Unterschriften übergeben, Hoffnung auf Bürgerentscheid

Die Unterschriften übergab das Netzwerk am Montag der Brühler Stadtverwaltung, um ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Ententeichs zu erwirken. Dafür seien lediglich 2536 gültige Unterschriften nötig gewesen, so das Netzwerk. Die hohe Zustimmung stimmte die Initiative „sehr hoffnungsfroh, auch einen Bürgerentscheid bestehen zu können“, erklärt der Vertretungsberechtigte des Bürgerbegehrens, Stephan Stübner, im Gespräch mit der Redaktion.

So geht es nach der Übergabe weiter

Im nächsten Schritt prüft die Stadtverwaltung nun die eingereichten Unterschriften und die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Anschließend entscheidet der Rat, ob er dem Bürgerbegehren folgt. Tut er das, wäre die Erweiterung des Phantasialandes im Ententeich passé – aus Stübners Sicht ist das aber die unwahrscheinlichere Variante. Folgt der Rat dem Bürgerbegehren nicht, muss es innerhalb von drei Monaten einen Bürgerentscheid geben. Dann braucht das Netzwerk die Stimmen von 20 Prozent der wahlberechtigten Wohnbevölkerung, also rund 7.200 Stimmen, die sich gegen die Phantasialand-Erweiterung aussprechen. Gleichzeitig müsse man eine Mehrheit gegenüber den Erweiterungs-Befürwortern stellen, erläutert Stübner weiter.

Seit mehr als 20 Jahren Streit um die Ausbaupläne

Der Streit um die Ausbaupläne des Phantasialands zieht sich bereits über mehr als 20 Jahre hin. Der Freizeitpark scheint keine Alternative zum Ausbau im angrenzenden Naturschutzgebiet Ententeich zu sehen.

Mit dem Land NRW hat der Freizeitpark-Betreiber einen Tauschvertrag abgeschlossen. Bestandteil davon soll eine Ausgleichsfläche von 38 Hektar für die geplante Überbauung des Naturschutzgebietes sein. Im Gespräch mit dem Stadt-Anzeiger hatte Phantasialand-Geschäftsführer Ralf-Richard Kenter im Juli mit dem hohen Wettbewerb im Segment für die Erweiterung argumentiert.

Phantasialand will Kurzurlaubsziel werden

So wolle das Phantasialand sich zum Kurzurlaubsziel entwickeln. Ein erstes Nutzungskonzept sieht dafür unter anderem ein Aquapark-Hotelresort inklusive klassischer Attraktionen, eine Theater-/Konzerthalle, Grünflächen mit Gärten und Spielplätzen sowie zusätzliche Parkplätze vor.

NSG-Vertreter vor dem Rathaus. Copyright: Netzwerk NSG Ententeich

Politik hat Weichen gestellt, Gutachten stehen aus

Die Weichen für eine mögliche Erweiterung des Phantasialands hatte der Brühler Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung am 9. Juli gestellt. Vorausgegangen war den Beschlüssen ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD vom 30. April.

Vor weiteren Verfahrensschritten müssen allerdings fachliche Gutachten zu Verkehr, Umweltauswirkungen, Stadtentwicklung und Wirtschaft erstellt und dem Stadtrat vorgelegt werden, wie die Pressestelle der Stadt Brühl erklärt: „An diesem Punkt befinden wir uns jetzt.“ Bereits in Abstimmung oder derzeit zum Teil schon bearbeitet seien Gutachten zu Verkehr, Schall, Umwelt und regionalökonomischen Effekten.

Bürgermeister Prokop: Prozess ist ergebnisoffen

„Die Ergebnisse der Fachgutachten liegen aktuell noch nicht vor“, so Bürgermeister Dr. Marc Prokop auf Anfrage. „Ob ich das Vorhaben befürworten oder ablehnen werde, wird sich in Abhängigkeit der Ergebnisse zeigen.“ Ihm sei wichtig, nach nunmehr 20 Jahren endlich Planungssicherheit für die Stadtverwaltung und die Betreiber des Phantasialandes sowie Klarheit für die Anwohnenden des Freizeitparks zu schaffen.

Der Prozess sei ergebnisoffen. „Es ist kein Geheimnis, dass die finanzielle Lage Brühls dramatisch ist, umso größer ist natürlich die wirtschaftliche Bedeutung des Phantasialandes als größter Steuerzahler der Stadt“, sagt Prokop. „Inwieweit dies aber mehr ins Gewicht fällt, als der Naturschutz, wird nicht meine Entscheidung sein.“

Netzwerk verweist auf Naturschutz und Klimawandel

Das Netzwerk NSG Ententeich, dem 14 Naturschutzorganisationen, Bürgerinitiativen, politische Gruppierungen und Einzelpersonen angehören, blickt zuversichtlich auf die nächste Etappe. Das Naturschutzgebiet sei Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten.

Gerade angesichts des Klimawandels und zunehmender Hitze- und Starkregenereignisse sei sein Erhalt von großer Bedeutung. Ein über Jahrzehnte gewachsener Wald lasse sich nicht einfach ersetzen. Auch Stübner betont: „Der Klimawandel fängt ja eigentlich gerade erst an. In Zeiten wie diesen ein Naturschutzgebiet zu roden und zu versiegeln, ist völlig aus der Zeit gefallen.“ (rag mit hmc)