Wer in dieser Woche eigentlich mit knapp 117 Kilometern pro Stunde durch die Themenwelt Klugheim jagen wollte, muss umplanen: Der Multi-Launch-Coaster Taron, die wohl beliebteste Achterbahn im Brühler Phantasialand, steht ab Montagnachmittag (14. September) still. Taron wurde von Freizeitpark-Besuchern neun Mal in Folge als beste Achterbahn Europas gewählt.

Der Park hatte die Schließung zuvor auf seiner Internetseite angekündigt: „Aufgrund von Wartungsarbeiten ist Taron von Montag, 14. September, ab ca. 17 Uhr bis einschließlich Donnerstag, 17. September 2026, geschlossen.“ Damit sollen Besucher, die eigens wegen der Achterbahn anreisen, ihren Ausflug entsprechend planen können. Zum genauen technischen Hintergrund der aktuellen Wartungsarbeiten äußerte sich das Phantasialand bislang nicht näher.

Phantasialand kündigt Taron-Ausfall im Vorfeld an

Bei vergangenen Ausfällen mussten Gäste immer wieder unangekündigt vor verschlossenen Türen stehen und erfuhren mitunter erst vor Ort, dass eine Attraktion nicht in Betrieb ist. So auch beim Suspended Top-Spin Talocan, der im Sommer wochenlang außer Betrieb war: Auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte eine Pressesprecherin des Unternehmens damals lediglich mitgeteilt, man gebe zu Wartungsvorgängen grundsätzlich keine technischen oder zeitlichen Detaileinblicke heraus. Enttäuschte Fans, die extra für eine bestimmte Attraktion anreisten, waren die Folge.

Bei Taron ist das nun anders: Statt eines Überraschungs-Stopps gibt es einen konkreten, klar kommunizierten Zeitraum. Für Gäste, die aktuell einen Besuch im Freizeitpark planen, bedeutet das immerhin: Sie können sich vorab informieren, statt erst am Einlass zu erfahren, dass ihre Wunschattraktion nicht fährt.

Seit seiner Eröffnung im Juni 2016 gilt Taron als eines der technischen Highlights des Parks. Die Achterbahn trägt nach Angaben des Betreibers gleich mehrere Weltrekorde und wurde wiederholt zu Europas bester Achterbahn gekürt. Kernstück sind zwei Katapult-Starts während der Fahrt, die für den nach Herstellerangaben intensivsten Antrieb weltweit sorgen. Innerhalb von knapp zwei Minuten erreichen die Fahrgäste Geschwindigkeiten von bis zu 117 Kilometern pro Stunde.

Kein Einzelfall: Ausfälle im Phantasialand sind unvermeidbar

Der aktuelle Ausfall im Phantasialand ist kein Einzelfall, wie auch der „Kölner Stadt-Anzeiger“ wiederholt berichtet. Erst im Sommer war der Suspended Top-Spin Talocan über Wochen geschlossen, zuvor bereits im Spätsommer 2025 und nach einem Vorfall Mitte 2024.

Freizeitpark-Experte Michael Meier, Betreiber der Facebook-Gruppe „Coaster Fans & News“, erklärte im Juli gegenüber dieser Redaktion, warum solche Reparaturen oft lange dauern: „Das Problem ist wiederkehrend: Ein kritisches Ersatzteil ist defekt, ist nicht verfügbar und muss speziell hergestellt werden. Dieser Prozess zieht sich in der Regel über mehrere Wochen hin.“ Zusätzlich könnten Engpässe bei Herstellern die Reparatur weiter verzögern.

Ob sich diese Erfahrungswerte auch auf den aktuellen Taron-Ausfall übertragen lassen, ist offen – anders als bei früheren Fällen hat der Park diesmal von vornherein ein festes Enddatum genannt. Sollte sich die Schließung entgegen der Ankündigung doch verlängern, dürfte das erneut für Diskussionen unter Freizeitpark-Fans sorgen.

Bis einschließlich Donnerstag (17. September) bleibt Taron jedenfalls außer Betrieb. Der Freizeitpark selbst ist von der Schließung nicht betroffen und bleibt regulär geöffnet.