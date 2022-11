Autodiebstahl in Opladen

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 3.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in Opladen einen schwarzen Range Rover gestohlen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll sich ein schmaler, dunkel gekleideter Mann im Fußraum des Wagens zu schaffen gemacht haben, um den akustischen Alarm auszuschalten, ehe er das Fahrzeug startete. Mit dem Wagen fuhr er dann über Humboldtstraße und Robert-Koch-Straße davon. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls unter ? 0221/2290 oder per E-Mail. (ger) poststelle.koeln@polizei.nrw.de