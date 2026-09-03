Wenn sich am kommenden Samstag, 5. September, wieder Tausende Fans von Bayer 04 Leverkusen und vom Gegner Union Berlin auf den Weg in die Bay-Arena machen, stellt die Wupsi wieder Sonderbusse zur Verfügung. Das gilt, wie in den vergangenen Jahren auch, für jedes Heimspiel der jüngst angebrochenen Saison 2026/2027.

Die Stadioneintrittskarten gelten nicht als Fahrkarten, dafür müssen Fans über die Bayer-04-App eine zusätzliche Karte kaufen. Und zwar für jedes Heimspiel aufs Neue. Informationen dazu hat die Fußball-GmbH auf ihrer Internetseite zusammengestellt.

Die Wupsi regt auch an, das Fahrradverleihsystem Wupsirad zu nutzen. Stationen befinden sich am Calevornia und an der Ostermann-Arena. Informationen dazu gibt es auf der Seite der Wupsi. (nip)

www.wupsi.de

www.wupsirad.de

www.bayer04.de/de-de/page/fahrkarte