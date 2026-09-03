Am Samstag trifft die Werkself im ersten Heimspiel auf Union Berlin.
BundesligaWupsi stellt wieder Sonderbusse für Heimspiele von Bayer 04 Leverkusen
Wenn sich am kommenden Samstag, 5. September, wieder Tausende Fans von Bayer 04 Leverkusen und vom Gegner Union Berlin auf den Weg in die Bay-Arena machen, stellt die Wupsi wieder Sonderbusse zur Verfügung. Das gilt, wie in den vergangenen Jahren auch, für jedes Heimspiel der jüngst angebrochenen Saison 2026/2027.
Die Stadioneintrittskarten gelten nicht als Fahrkarten, dafür müssen Fans über die Bayer-04-App eine zusätzliche Karte kaufen. Und zwar für jedes Heimspiel aufs Neue. Informationen dazu hat die Fußball-GmbH auf ihrer Internetseite zusammengestellt.
Die Wupsi regt auch an, das Fahrradverleihsystem Wupsirad zu nutzen. Stationen befinden sich am Calevornia und an der Ostermann-Arena. Informationen dazu gibt es auf der Seite der Wupsi. (nip)
www.wupsi.de
www.wupsirad.de
www.bayer04.de/de-de/page/fahrkarte