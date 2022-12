Bayer Philharmoniker Früherer Dirigent Rainer Koch ist gestorben

Leverkusen – Rainer Koch ist tot. Der ehemalige Dirigent der Bayer-Philharmoniker starb im Alter von 89 Jahren. Koch war von 1972 bis 2010 der künstlerische Leiter des Orchesters.

Professionell und international

Nikolas Kerkenrath, der als früherer Chef der Bayer-Kultur lange mit ihm zusammenarbeitete, sagt über Koch: „Seine Professionalität prägte die Philharmoniker und große Solisten schätzten sein Können.“ Die Philharmoniker wurden unter Koch zu einem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Orchester.

Vor seinem Engagement in Leverkusen war der gebürtige Münchner Operndirigent an der Essener und der Kölner Oper sowie Generalmusikdirektor der Stadt Bielefeld gewesen. Zudem hatte er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Detmold und war als Dirigent in vielen europäischen Städten zu Gast.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bayer Philharmoniker Anzeige Bar Avni ist neue Dirigentin mit vielen Ideen und Temperament von Frank Weiffen

Bayer Philharmoniker Anzeige Die Neue lässt ihr Orchester von der Leine von Frank Weiffen