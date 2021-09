Bundestagswahl 2021 in Leverkusen: So kann Briefwahl beantragt werden

Leverkusen -

Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September hat bereits begonnen. Die Wahlbenachrichtigungen an die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger sind verschickt. Auf den Schreiben steht das Wahllokal, wo man sein Kreuzchen machen kann. Statt der Benachrichtigung reicht auch der Personalausweis, um wählen zu gehen.

Wer nicht ins Wahllokal gehen möchte, sondern Briefwahl beantragen will, kann das per Post oder online machen, telefonisch ist es nicht möglich. Darauf weist die Stadt Leverkusen hin.

Immer mehr Bürger nutzen das Angebot der Briefwahl. Die Deutsche Post schreibt, dass bei der letzten Bundestagswahl 2017 der Anteil der Briefwähler bei 28,4 Prozent lag, 1994 nur bei 13,4 Prozent. Angesichts der Pandemie rechnet die Post mit einer weiteren Zunahme.

Wie beantrage ich die Briefwahl per Post?

Dazu wird die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt, unterschrieben und im frankierten Umschlag an das Briefwahlbüro zurückgesandt. Das sendet dann die Briefwahlunterlagen zu.

Wie beantrage ich die Briefwahl per E-Mail?

Schreiben Sie eine E-Mail an 330-wahlen@stadt.leverkusen.de. Bitte geben Sie Ihren Namen, das Geburtsdatum und die Adresse für die Zusendung der Unterlagen an.

Wie beantrage ich die Briefwahl per QR-Code?

Unter Angabe der Daten aus der Wahlbenachrichtigung können mobil per Smartphone oder Tablet Anträge gestellt werden. Nachdem Sie Ihre persönlichen Daten eingegeben haben, wird der Antrag elektronisch übermittelt.

Wie beantrage ich die Briefwahl im Internet?

Unter dem Link www.leverkusen.de/rathaus-service/politik/wahlen/briefwahl-2021.php. Der Link ist auch unter dem Stichwort „Briefwahl“ auf der Internetseite der Stadt Leverkusen zu finden.

Kann ich auch persönlich vor Ort die Briefwahl beantragen?

Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger im Briefwahlbüro die Briefwahl beantragen oder den Stimmzettel direkt an Ort und Stelle ausfüllen. Dazu ist jedoch die Vorlage des Personalausweises oder des Reisepasses notwendig. Liegt die Wahlbenachrichtigung bereits vor, sollte sie mitgebracht werden.

Wann hat das Briefwahlbüro geöffnet?

Montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Am letzten Freitag vor der Wahl, dem 24. September, werden die Öffnungszeiten auf 8 bis 18 Uhr erweitert.

Bis wann habe ich Zeit?

Online können die Wahlscheine (bei Zustellung per Post) bis zum 22. September, 12 Uhr, beantragt werden. Werden die Unterlagen im Briefwahlbüro selbst abgeholt, läuft die Frist bis zum Freitag, 24. September, 18 Uhr. Bei der Rücksendung der Wahlunterlagen per Post ist darauf zu achten, dass der Brief rechtzeitig ankommt. Die Deutsche Post empfiehlt, ihn spätestens drei Werktage vor der Wahl in den Briefkasten einzuwerfen oder in einer Filiale abzugeben. Die persönliche Abgabe der Unterlagen im Rathaus Wiesdorf ist am Wahlsonntag bis 16 Uhr möglich.

Was ist, wenn ich Hilfe brauche?

Blinde und sehbehinderte Menschen können Wahlhilfen unter der Hotline 01805-666 456 (0,14 Euro/Min aus dem Festnetz) anfordern. Wer nicht selbst ins Briefwahlbüro kommen kann, kann Briefwahlunterlagen von einer Person seines Vertrauens abholen lassen. Dafür braucht es eine schriftliche Vollmacht, die es auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung gibt. (aga)