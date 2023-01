Dächer für den Busbahnhof

Auf der Baustelle für den neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Opladen tut sich wieder etwas. Nachdem in den vergangenen Wochen ein wenig Ruhe eingekehrt war, während in der Zeit die Ausschreibung weiterer Bauleistungen erfolgte, sind jetzt die stählernen Träger für die Dächer angeliefert worden und werden montiert. Sie sollen nach den Plänen der Neuen Bahnstadt abschließend mit Wildgräsern begrünt werden. Die Arbeiten stehen ein wenig unter Zeitdruck, da der neue Busbahnhof im Herbst in Betrieb gehen soll und der alte nebenan bis Jahresende abgerissen sein muss. So sieht es der Vertrag mit den Kölner Investoren von Momentum Real Estate vor, die an dieser Stelle das neue Bahnhofsquartier errichten wollen. (ger)