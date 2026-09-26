Die Sperrung des Westrings zwischen der Dhünnaue (Nobelstraße) soll noch bis zum 2. November dauern. Mit dem Auto kommt man also aus Richtung Bürrig oder Rheindorf zurzeit nicht ohne Umweg über Wiesdorf zum Autobahnkreuz Leverkusen-West, das jetzt nur noch über die Rheinallee angefahren werden kann.

Der Grund ist der Umbau der Kreuzung Rheinallee/Westring zu einem leistungsfähigen Turbokreisel. Der wird gebraucht, weil im Kreuz Leverkusen-West die letzte Brücke abgebrochen und erneuert werden soll, die noch aus den 1970er-Jahren stammt: der sogenannte Überflieger, über den die Autos fahren, die auf der A 59 aus Richtung Rheindorf kommend auf die A1 abbiegen. Der Abbruch soll Ende dieses Jahres beginnen. Inklusive Neubau setzt die Autobahn GmbH 30 Monate an.

So lange wird der Kreisverkehr benötigt. Autofahrer, die von der A 59 aus Richtung Düsseldorf dann nicht direkt auf die A1 wechseln können, müssen einen Umweg durch den neuen Turbokreisel nehmen, um direkt wieder auf die Autobahn zurückzufahren, um so auf die A1 zu kommen. Der Kreisel wird abschnittsweise gebaut, damit die Verbindung von und zur Autobahn erhalten bleibt. Der Radverkehr zur Leverkusener Brücke soll während der Bauphase nicht unterbrochen werden, so jedenfalls die bisherigen Mitteilungen.

Anlieferung von Stahlteilen für die Leverkusener Brücke Copyright: Ralf Krieger

Mit dem extrem niedrigen Rhein haben die Bauleute der Leverkusener Autobahnbrücke offenbar wenig Probleme: In dieser Woche haben Schiffe die Stahlteile für die beiden Pylone des Brückenzwillings angeliefert. Für die Anlieferungen per Schiff gibt es an der Baustelle Dalben zum Anlegen. Die Stahlteile für den Pylon auf Leverkusener Seite liegen schon auf der Baustelle. Am Montag lag ein Schiff auf der Merkenicher Seite und wurde mit einem großen gelben Kran entladen. Die tragenden Teile im Pylon werden analog der ersten Brücke Stück für Stück aus Einzelteilen aufeinandergesetzt und zusammengeschweißt. Die Tragseile werden später eingezogen und gespannt. Sie bestehen aus vielen einzelnen Stahlseilen.

Die Teile der Vorlandbrücke liegen auf provisorischen Stützen. Unten links liegen die Elemente für den nächsten Pylon. Copyright: Ralf Krieger

Alle Stahlelemente der Vorlandbrücke sind auf beiden Rheinseiten inzwischen auf provisorische Stützen aufgelegt und werden verschweißt. Wenn die Tragseile unter Spannung stehen, können die provisorischen Pfeiler unter der Brücke abgebaut werden. Wegen des Gleichgewichts in der Konstruktion können die Seile erst gespannt werden, wenn auch die Brückenteile über dem Strom eingebaut sind.

Dhünnaue: Links steht noch ein Stück des alten Spaghettiknotens auf Stützen, rechts entsteht eine neue Fahrbahn. Copyright: Ralf Krieger

Etwas weiter in Richtung Leverkusen in der Dhünnaue sind die Abbrucharbeiten an der alten Hochstraße weitgehend abgeschlossen. Fundamente für die Stützen für die neu zu bauende Abfahrt von der A1 aus Norden auf die A59 sind fertig gegossen. Mitten in der Baustelle steht noch ein Teil einer Brücke vom alten Spaghettiknoten, wie das Kreuz Leverkusen-West wegen seiner auf den ersten Blick unübersichtlichen Bauform auch genannt wird.