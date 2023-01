Leverkusen – Die Ferien sind da und es ist wieder richtig was los in der alten Fabrik: Auch 2022 bietet das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer ein Sommerprogramm an. Im Fokus stehen in diesem Jahr künstlerische Schmiedeangebote für Kinder, aber auch für die ganze Familie. Außerdem kann man nachts das Museum erkunden und mit Taschenlampen gemeinsam einen Schatz suchen. Aber auch während eines „normalen“ Sommerbesuch des Museums könne man mit einem Suchspiel auf Entdeckertour gehen, schreibt das Museum.

Das Suchspiel im Industriemuseum ist für Kinder kostenfrei, man muss sich auch nicht anmelden. Ende Juli startet die Aktion Sommer im Museum³ im Schloss Morsbroich, Naturgut Ophoven und Freudenthaler Sensenhammer vom 26. Juli bis zum 5. August, auch sie ist kostenfrei, man muss sich allerdings anmelden.

Nachts im Museum startet am 7. Juli von 20 bis 23 Uhr, kostet drei Euro ist ist für Kinder von acht bis elf Jahren, mit Anmeldung. Kinder und Erwachsene erkunden mit der Taschenlampe abends die alte Sensenfabrik und folgen einer Spur, anschließend wird Stockbrot gebacken.

Stempel geschmiedet

Der Workshop Feuer und Farbe am 9. Juli findet von 14 bis 17 Uhr statt, kostet 10 Euro und ist für Familien mit Kindern ab neun Jahren, mit Anmeldung. Unter fachkundiger Anleitung werden hier Stempel selbst von Hand geschmiedet. Anschließend setzen alle Teilnehmenden ihr persönliches Werkstück in der Drucktechnik ein, um mit Stahl und Farbe auf Papier und Textil fantasievolle Bilder entstehen zulassen. Der Workshop findet ebenfalls am 13. Juli von 10 bis 13 Uhr für Kinder von neun bis zwölf Jahren statt, mit Anmeldung. Und natürlich gibt es auch wieder Schmiedevorführungen am 7. August um 14 und 15 Uhr, man zahlt den Museumseintritt und zusätzlich drei Euro, mit Anmeldung. (aga)