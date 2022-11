Standorte Und Akteure: - Unterwegs: - Bühnenprogramme: Märchenhaftes im autofreien Tal

Bergisch Gladbach – Wenn Menschen arglos auf der Landstraße spazieren, an der Alten Dombach mal keine Autos zu hören sind und überhaupt das obere Strundetal ganz Fußgängern, Radlern, ein paar Pferdekutschen und jeder Menge spannender Angebote gehört – dann ist wieder Strundetal-Fest in Bergisch Gladbach zwischen Lochermühle und Herrenstrunden. Zum zweiten Mal nach 2017 richtet das am kommenden Sonntag, 1. September von 11 bis 18 Uhr der Strundetal-Verein aus. Thema diesmal: „märchenhaft“. Mit dabei sind zahlreiche Partner – vom LVR-Industriemuseum Alte Dombach über das Meditationszentrum Il Won und die Wupsi bis hin zur Biologischen Station und dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Vom Strundepark bis zur Strundequelle präsentieren sich an knapp 20 Standorten (siehe Karte) mehr als 60 Akteure mit Info- und Experimentierstationen, kulinarischen Angeboten und Mitmachaktionen. Bergische Landeszeitung und „Kölner Stadt-Anzeiger“ sind unter anderem mit einem Foto-Bulli vertreten, in dem Besucher auf dem Dorfplatz in Herrenstrunden Fotos von sich machen und gleich mitnehmen können. Eine Wahrsagerin und eine Schlangenkönigin erwarten die Besucher zudem an der Strundequelle in Herrenstrunden.

UNTERWEGS:

Im Foto-Bulli der Lokalredaktion kann man sich ablichten lassen. Copyright: Joachim Gies

Zu Fuß, mit Rollschuhen, auf dem Rad, in kostenlos nutzbaren Kutschen, Planwagen oder einem Oldtimer-Bus der Wupsi können Besucher das autofreie obere Strundetal beim Strundetal-Fest erkunden (siehe auch „Fahren und Parken rund ums Strundetal-Fest“). Dazu sind zahlreiche Straßenkünstler unterwegs: Zauberer Mike, ein Baummensch, eine kleine Elfe und eine Jazz- und Dixieland-Band. Auf dem Dorfplatz in Herrenstrunden ist zudem unsere Zeitungsente Paula Print sowie das Maskottchen der Kinderzeitung Duda unterwegs. Beide stehen auch für Fotos bereit.

BÜHNENPROGRAMME:

Die offizielle Eröffnung mit Schirmherr Wolfgang Bosbach und dem Strundetal-Vereinsvorsitzenden David Roth findet nach einem Auftritt des Männerquartett Herrenstrunden (10.45 Uhr) ab 11 Uhr auf der Bühne am Dorfplatz in Herrenstrunden statt. Im Anschluss folgen Auftritte vom MGV Sängertreu Sand bis zu Trompeter Bruce Kapusta und der Band Hanak. Auf einer Bühne in den Gärten der Bestattung von Pütz-Roth spielen die Bands Miljö (14 Uhr), Pütz und Bänd (15 Uhr) sowie Dixie Diamonds (16 Uhr). Auf der Dombach-Bühne treten die Flöckchen (11.30 Uhr), Paul und Band (14 Uhr) und El Corazón (16 Uhr) auf. Das Programmheft, das unter anderem auch einen Wandervorschlag enthält, ist in zahlreichen öffentlichen Gebäuden in Bergisch Gladbach sowie bei den am Fest beteiligten Organisationen, Vereinen und Initiativen erhältlich. Alle Informationen zum Fest gibt’s zudem im Internet.

Zeitungsente Paula Print wird in Herrenstrunden sein. Copyright: Guido Wagner

www.strundetal.com

FAHREN UND PARKEN

Autofrei wird das obere Strundetal am Sonntag, 1. September. Zwischen dem Strundepark (Gewerbegebiet Locher Mühle) und dem Ortsausgang Herrenstrunden ist die Landstraße 286 von 8 bis 20 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Ab 20 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr könne es durch Abbauarbeiten noch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ausschließlich Anlieger und Festbeteiligte können bis spätestens 10 Uhr zu ihren Einsatzstellen gelangen.

Mit dabei ist auch das Maskottchen der Kinderzeitung Duda. Copyright: Guido Wagner

Umleitungen werden von der Bergisch Gladbacher Stadtmitte über die Sander Straße, Sand und Herkenrath nach Spitze sowie von dort über Schanze, die Bundesstraße 506, Eikamp, Romaney und Hebborn in die Stadtmitte ausgeschildert. Die Zufahrtsstraßen zur Kürtener Straße und zur Straße Herrenstrunden sind an diesem Tag Sackgassen.

Zur Einbahnstraße wird die Wipperfürther Straße von Spitze in Richtung Herrenstrunden, so dass die zweite Fahrspur als Parkplatz genutzt werden kann. Der Rosenthaler Weg wird ebenfalls zur Einbahnstraße.

Parken können Besucher am Einkaufszentrum Strundepark und auf einer Fahrspur zwischen Spitze und Herrenstrunden. Zudem pendelt zwischen Gladbacher Busbahnhof und Strundepark ab etwa 10 Uhr ein kostenloser Pendelbus der Wupsi. Zudem ist die Radstation am S-Bahnhof geöffnet, in der man Räder abstellen oder Leihräder mieten kann. (wg)