Das bergische Land bietet viele schöne und abwechslungsreiche Wanderungen an. Manche mit besonders schönen Fernblicken, manche informieren über bestimmte Themen und andere über historische Ereignisse, so wie die Streifzüge vom Bergischen Wanderland. Wir haben Ihnen an dieser Stelle Rätselwanderungen zusammengestellt, die Sie über schöne Wege und Pfade schicken und gleichzeitig das Wandern mit kleinen Wort-Rätseln noch kurzweiliger gestalten.

Rätselwanderung rund um das Wiehler Bergdorf Marienhagen

Viele Fachwerkhäuser sind liebevoll restauriert worden. Copyright: Reiner Thies

Auf etwa sechs Kilometer, für die Sie rund zwei Stunden einplanen sollten, verbindet ein historischer Pfad die Ortsgeschichte mit der Natur. Der Weg führt abwechslungsreich vorbei an schönen Aussichtspunkten ins Tal, durch Wald und parallel zu einem Bach. In Marienhagen ist die wegen ihrer Ausmalung berühmte „bunte“ Kirche sowie eine Fülle von schmucken Fachwerkhäusern und anderen Sehenswürdigkeiten schön anzusehen. Weitere Informationen zur Rätselwanderung rund um Marienhagen finden Sie hier.

Rätselwanderung auf dem Steinhauerpfad bei Lindlar

Der Blick in einen Steinbruch gehört zu den Attraktionen. Copyright: Thies

Die Rätseltour in Lindlar folgt dem „Steinhauerpfad“, der der alten Steinindustrie gewidmet ist. Der Steinhauerpfad ist nur 6,2 Kilometer lang, aber so schön wie interessant. Auf dem Weg gibt es mehrfach Ausblicke mit tollem Panorama. Den landschaftlichen Höhepunkt bietet aber die bizarre Felsenlandschaft auf dem Brungerst. Im Wald gibt es zudem immer wieder verfallene Bauten aus der Vergangenheit des Grauwackeabbaus zu entdecken. Weitere Informationen zur Rätselwanderung auf dem Steinhauerpfad finden Sie hier.

Rätselwanderung auf dem Wipperfürther Heimatweg

Die Neyetalsperre ist typisch für das Oberbergische Land. In keinem Landkreis in NRW gibt es mehr Stauseen als hier. Copyright: Thies

Auf dem elf Kilometer langen Wipperfürther „Heimatweg“ begleiten die sechs Strophen des „Bergischen Heimatlieds“ von 1892 den Wanderer. Es gibt viele Informationen zu Land, Leute, Geschichte und bergischen Besonderheiten wie dem Fachwerk, der Steinindustrie und dem Wasserbau. Auf dem Höhenweg wartet aber auch ein tolles Panorama und die Neyetalsperre liegt auf dem Weg. Weitere Informationen zur Rätselwanderung auf dem Wipperfürther Heimatweg finden Sie hier.

Rätselwanderung auf dem Wildberger Rundweg

Nicht der Zauberbaum, aber auch ein schönes Plätzchen: Am Wegesrand finden sich Bänke mit herrlichen Ausblicken. Auf der Wanderung gilt es, 15 Buchstaben zu finden. Copyright: Thies

Sechs Kilometer lang ist der Wildberger Rundwanderweg. Unter anderem durch ein unter Naturschutz gestelltes Wacholderheidegebiet führt uns der Weg bis zum „Dreiherrenstein“. Dieser Fels markiert das Zusammentreffen von Rheinland, Sauerland und Wildenburger Land, wobei letzteres schon zu Rheinland-Pfalz gehört. Über einen Abschnitt mit herrlichen Fernblicken führt die Wanderung zu einem weiteren Highlight, dem Zauberbaum. Weitere Informationen zur Rätselwanderung auf dem Wildberger Rundweg finden Sie hier.

Rätselwanderung zur Windloch-Höhle bei Ründeroth

Riesenkristallformen in der Windloch-Höhle Copyright: Gero Steffens

Im Mühlenberg verbergen sich Hohlräume von lange ungeahnten Dimensionen. Eine Höhle davon ist das „Windloch“, die als die größte Höhle Nordrhein-Westfalens gilt und sogar deutschlandweit unter den Top 10 liegt. Dorthin führt die 8.4 Kilometer lange Wanderung, die in Ründeroth beginnt. Für Besucher zugänglich ist die Höhle allerdings nicht. Dafür aber die Aggertalhöhle, die ebenfalls auf dem Weg liegt. Sie ist vom 1. April bis einschließlich 1. November jeweils von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen geöffnet. Ein weiterer Höhepunkt auf dieser Tour ist der dem alten Landrat Haldy gewidmete Aussichtsturm. Die Aussicht über das Aggertal ist den Aufstieg wert. Weitere Informationen zur Rätselwanderung zum Windloch lesen Sie hier.

Rätselwanderung auf dem Böllweg

Zahlreiche Wegekreuze säumen den Böllweg, auf dem die Rätselwanderung verläuft. 15 Buchstaben hat das Lösungswort. Copyright: Giesen/ © Samay Böll

Diese Rätselwanderung führt auf den malerischen „Böllweg“. Der 20. Streifzug des Bergischen Wanderlandes ist einzigartig: Er folgt den Spuren einer historischen Persönlichkeit von Weltgeltung. Der Kölner Schriftsteller Heinrich Böll erlebte als Soldat das Ende des Zweiten Weltkriegs im Bergischen Land. Am 9. April 1945 kam er bei Brüchermühle in amerikanische Gefangenschaft. Trotz der vielen Informationen kommt auch hier die Landschaft nicht zu kurz. Der literarische Rundweg bietet einen malerischen Ausblick über Much. Weitere Informationen zur Rätselwanderung auf dem Böllweg lesen Sie hier.

Rätselwanderung auf dem Fachwerkweg im Bergischen

Auch im schmucken Nümbrechter Dörfchen Lindscheid sind Buchstaben versteckt. Copyright: Gies

Wie kann aus Balken, Ruten und einem Gemisch aus Lehm und Mist ein Fachwerk entstehen? Das und viel mehr erfahren Wanderer auf dem 11,5 Kilometer langen Fachwerkweg, der in Ruppichteroth beginnt. Auf dem Weg geht es nicht nur an schmucken Fachwerkhäusern und Denkmälern vorbei, sondern auch durch grünen Wald und Flur. Weitere Informationen zur Rätselwanderung auf dem Fachwerkweg lesen Sie hier.

Rätselwanderung auf dem Baumweg in Morsbach

Über allen Wipfeln: Höhepunkt der Wanderung ist im doppelten Sinn der Aussichtsturm. Copyright: Buchen

Der Morsbacher Streifzug ist 6,5 Kilometer lang und informiert über die Bäume und die Geschichten, die sich um sie ranken. Dabei geht es auch hoch hinaus über die Wipfel der Gemeinde. Vom Morsbacher Aussichtsturm aus gibt es einen fantastischen Blick in die Ferne.

Weitere Informationen zur Rätselwanderung auf dem Baumweg lesen Sie hier.

Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln und Wandern!