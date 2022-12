Der Dachstuhl des Rohbaus stand voll in Flammen als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf.

Bernberg – Mehr als 60 Kameraden der Gummersbacher Feuerwehr sind am späten Dienstagabend zu einem Feuer in einem unbewohnten Rohbau an der Dümmlinghauser Straße auf dem Bernberg gerufen worden. Die Sirenen, mit denen die Feuerwehrmänner kurz vor 23 Uhr alarmiert wurden, waren bis in die Innenstadt zu hören. Über der Einsatzstelle hingen dicke Rauchschwaden.

Löscharbeiten auch von der Drehleiter aus

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, habe der Dachstuhl des Rohbaus bereits komplett in Flammen gestanden, sagte Stadtbrandinspektor Thomas Wurm, der den Einsatz auf dem Bernberg leitete.

Da es sich um einen Rohbau handelte, konnte eine große Menge Löschwasser in kurzer Zeit, unter anderem auch vom Korb der Drehleiter und dem Dachmonitor des Tanklöschfahrzeugs aus, abgegeben werden. Ebenfalls waren mehrere Trupps unter Atemschutz im Innenangriff tätig, wie die Feuerwehr weiter berichtet. Bereits 25 Minuten nach der Alarmierung sei es so möglich gewesen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Einsatz zog sich noch hin

Der Einsatz zog sich jedoch noch weitere Stunden hin. Im Verlauf wurde die Dachhaut, bestehend aus Holzständerwerk, mittels Rettungssägen geöffnet, um in der Dämmung weitere Löschmaßnahmen durchführen zu können. Ausserdem seien weitere Atemschutzgeräteträger aus anderen Stadtteilen Gummersbachs zur Unterstützung und Ablösung der bereits eingesetzten Kameraden hinzualarmiert worden, wie es weiter von der Feuerwehr heißt.

Von der Einheit Wiehl-Bomig wurde zudem ein sogenannter Fog-Nail angefordert, um Brandnester im Inneren der Dachkonstruktion löschen zu können. Dieser wurde allerdings nicht mehr eingesetzt. Aufgrund der Außentemperaturen musste der Bauhof der Stadt Gummersbach an der Einsatzstelle Salz streuen um Glatteis zu verhindern.

Einsatzende gegen 4.30 Uhr

Gegen 3.30 Uhr konnten die meisten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen. Es blieb eine Brandwache vor Ort, um letzte Kontrollen durchzuführen. Um kurz nach 4.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zur Brandursache konnten in der Nacht noch keine Angaben gemacht werden.

Zur Einsatzstelle gerufen wurden die Einheiten Bernberg, Dümmlinghausen, Derschlag, Rebbelroth, der Löschzug Gummersbach und die Kräfte der hauptamtlichen Wache. Die Dümmlinghauser Straße wurde während der Löscharbeiten für den Verkehr komplett gesperrt.