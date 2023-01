Wiehl – Der einstimmige Ratsbeschluss wurde als historischer Augenblick inszeniert, mit Unterzeichnung durch die Fraktionsvorsitzenden und Erinnerungsfoto: Der Rat der Stadt hat sich mit dem Konzept „WiehlKlima 2035“ einen Leitfaden gegeben, mit dem die Stadtentwicklung nachhaltig werden soll.

Der Wiehler Umweltbeauftragte Torsten Richling appellierte an die Politik, den Klimaschutz ernst zu nehmen: „Jetzt kommt es auf jedes Zehntel Grad an. Wir in Wiehl werden das Klima nicht alleine retten. Aber jeder Marathon fängt mit kleinen Schritten an.“

Stadt Wiehl soll „enkelgerecht“ werden

Es gehe darum die Stadt „enkelgerecht“ zu machen. Bürgermeister Ulrich Stücker kündigte an, dass der Klimaschutz im Rathaus Chefsache sein wird.

Mit dem Ratsbeschluss wurde die Verwaltung beauftragt, „organisatorische und personelle Vorkehrungen zur konsequenten Umsetzung“ des Leitfadens zu treffen.

Nicht mehr als eine Anregung

Die Arbeitsgruppe „Klima- und Umweltwerkstatt“, die die Vorgaben entwickelt hat, soll die Verwaltung dabei begleiten. Die Klimawerkstatt hat das Papier in neun Sitzungen erarbeitet. Der Leitfaden versammelt 50 so genannte „Themensteckbriefe“, die eine Orientierung für die politische Arbeit und das verwaltungsinterne Handeln geben sollen. Sie sind eher als Anregung oder Absichtserklärung zu verstehen. Konkrete Entscheidungen bleiben weiterhin den politischen Gremien überlassen.

So ließ sich denn am Ende auch AfD-Fraktionsvorsitzender Daniel Schwach überzeugen. Dieser hatte in der Diskussion versichert: „Wir leugnen nicht den Klimawandel.“ Einige der im Klimapapier vorgeschlagenen Maßnahmen wie Baumschutzsatzung und Stellplatzregelung lehne er aber als „völlig fehlgeleitet“ ab. Der Leitfaden „WiehlKlima 2035“ soll nach den Ferien über die Homepage der Stadt Wiehl veröffentlicht werden.