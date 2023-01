Einbrecher statt Weihnachtsmann Diebe wollen Heiligabend in Gummersbach durchs Dach

In Gummersbach wollten zwei Diebe durchs Dach in ein Haus einbrechen. (Symbolbild)

Gumersbach-Nöckelseßmar – Einbrecher haben an Heiligabend versucht, durch das Dach in ein Einfamilienhaus in Gummersbach-Nöckelseßmar einzudringen. Die Polizei berichtet, dass einer der beiden Täter am Freitag um kurz vor 18 Uhr auf das Dach des Hauses an der Straße „Zum Silbersiefen“ geklettert war und dort mehrere Dachziegel entfernt hatte. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst.

Der Komplize hatte zu diesem Zeitpunkt unten gewartet. Beide Täter flüchteten in Richtung Wald. Einer sprang dabei auf ein vor dem Haus geparktes Auto. Die Polizei fand auf der Motorhaube eine Delle, Kratzer und einen Schuhabdruck. Hinweise an die Polizei sind unter 02261 81990 möglich. (ag)