Katzenbach – Hans der Allererste klappert charmant mit den Augendeckeln, zieht vielsagend die Brauen hoch und begrüßt jovial die Dame von der Presse: „Schönen guten Tag, Frau Schneider!“. Für Hans mit der kugelrunden Brille und dem schlechten Namensgedächtnis sind nun einmal alle weiblichen Wesen „Frau Schneider“. So hält er es auch, wenn er mit Zauberer und Bauchredner Hans Jürgen Kellner durch die Lande reist. „Hans ist ein kleines Schlitzohr“, verrät Kellner und zwinkert nun seinerseits verschmitzt.



Als der 68-Jährige aus Morsbach-Katzenbach 1980 zum ersten Mal in Siegen bei einem Schulfest einen bezahlten Auftritt mit Vertrag als Zauberer absolvierte, war die Bauchrednerpuppe längst noch nicht an seiner Seite. Damals lag der Schwerpunkt auf Zauberei und verblüffenden Kartentricks. Das Zaubern fiel dem heutigen Morsbacher – aufgewachsen ist er im Ruhrpott – in der Kindheit zu: Sein großes Talent entdeckte er bei einem Aufenthalt zur Erholung auf der Insel Borkum.



Ausbildung zum Betriebsschlosser

„Der Zauberer dort hatte es mir angetan. Leider war er nicht besonders gut“, erinnert sich Kellner. Der Zauberer, der die Kinder damals unterhielt, war sogar so durchschaubar, dass der junge Hans Jürgen einige Tricks nachmachte und schnell sehr gut wurde. „Es gab außerdem eine Sendung für Kinder mit ,Fernseh-Professor Heinz Haber’, der unter anderem Kartentricks erklärte. Die Sendung habe ich sehr gerne gesehen und fleißig mitgelernt.“



Als junger Mann beendete Kellner eine Ausbildung zum Betriebsschlosser, ging auf Montage, sattelte später zum Bus- und Taxifahrer um, wurde Betriebsratsvorsitzender bei Verdi und machte sich neben dem Beruf einen Namen als Zauberer. Das mit dem Bauchreden ergab sich in den 1990-er Jahren dann wieder eher zufällig. Hans Jürgen Kellner wohnte damals noch in Nümbrecht, als er sich im Kulturausschuss der Gemeinde engagierte und einmal im Monat Varieté-Abende organisierte. Als ihm ein Bauchredner fehlte, sagte ein Bekannter: „Mach’ Du das doch!“.



Puppenherstellung mit der Ehefrau

Gesagt, getan – aus dem Zauberer wurde ein Bauchredner, der allerdings, wie er heute schmunzelnd zugibt, „keinen einzigen Anfängerfehler ausließ“. Hartes Training mit Hans dem Allerersten, der übrigens aus einer Puppenmanufaktur in den USA stammt, folgte, damit das mit „Jürgen & Co.“ nicht mehr passiert. Heute plaudert Kellner nicht nur mit Hans, mit Anton, dem Angsthasen, oder mit Schlagersänger Heinrich Johann, sondern stellt auch mit Ehefrau Doris Geißler Puppen für andere Künstlerinnen und Künstler her. „Meine Frau hat mir extra das Nähen beigebracht. Und sie ist nicht nur, wenn sie mit mir als ,Duo Exzellent’ auftritt, mein Ruhepol.“ Denn auch nach mehr als 40 Jahren begleitet den Bauchredner das Lampenfieber.



Diese Aufregung konnte ihn aber nicht davon abhalten, 2000 und 2005 in Las Vegas bei Bauchrednerkongressen aufzutreten und mit seinen Puppen auf Englisch das Publikum zu unterhalten. Und sie konnte auch nicht verhindern, dass der Mitbegründer des Vereins „Bauchrednerfreunde“ mehrfach ausgezeichnet wurde. Dazu allerdings sagt er abwinkend: „Preise sind Schall und Rauch für mich.“



Das könnte Sie auch interessieren:

Morsbach Anzeige „Kunstfalter“ malen für die Lichtenberger Behinderten-Werkstätten Oberberg von Katja Pohl

Umzug an den Kulturbahnhof? Anzeige Vorerst kein Markt mehr auf Morsbachs Milly-la-Forêt-Platz von Jens Höhner

Morsbacher Podcaster Anzeige Felix Stricker erzählt die Geschichte von Lebensmitteln von Katja Pohl

Wer Hans Jürgen Kellner live erleben möchte, hat am 23. April im Pulheimer „Theater im Walzwerk“ die Gelegenheit: Dort tritt er beim 13. Festival der Bauchredner auf.