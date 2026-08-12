Wer im hügeligen Oberbergischen die partielle Sonnenfinsternis am Mittwochabend beobachten will, sollte sich vorbereiten. Wichtig ist nicht nur, die Augen mit einer speziellen Sonnenfinsternisbrille vor Schäden zu schützen. Zudem gilt es, sich einen geeigneten Standort für das Himmelsspektakel auszugucken.

Denn wenn der Mond zwischen 20 und 20.15 Uhr annähernd 90 Prozent der Sonne verdeckt hat, steht diese bereits tief am west-nordwestlichen Horizont. Es braucht also eine möglichst freie Fernsicht.

Der Unnenbergturm ist abends geöffnet. Copyright: Arnd Gaudich

Und die gibt es natürlich von den höchstgelegenen Orten Oberbergs – hier sind unsere drei Tipps: In der Kreismitte ist der Unnenberg, gelegen zwischen Marienheide und Gummersbach, eine sichere Adresse. Der Aussichtsturm (Unnenberger Straße 100 in Marienheide) kann auch in den Abendstunden bestiegen werden. Oben angekommen, befinden sich die Besucher am höchstgelegenen Punkt des Oberbergischen Kreises, auf einer Höhe von rund 536 Metern.

Einen Fernblick im nördlichen Oberberg bietet auch der Innovationsstandort Metabolon in Lindlar (Adresse: Am Berkebach). Die 348 Meter über Normalnull gelegene Kegelspitze ist bis Einbruch der Dämmerung zugänglich.

Die Sternwarte Schnörringen bietet ein besonderes Programm. Copyright: Johannes Kowsky

Tipp Nummer 3: Im Südkreis bietet die Sternwarte in Waldbröl-Schnörringen (Ringweg 8 in Waldbröl) ein besonderes Programm zur Sonnenfinsternis: Wer um 18.30 Uhr dort ist, kann die Astronomen zu einem höhergelegenen Beobachtungsplatz in rund 500 Metern Entfernung begleiten.

Zum Beobachten werden Teleskope aufgebaut, mit deren Hilfe die Sonnenfinsternis kurz vor Sonnenuntergang sicher und eindrucksvoll verfolgt werden kann. Später, ab 22 Uhr, können zudem die Perseiden bewundert werden. Unter günstigen Bedingungen beobachten die Besucher hoffentlich zahlreiche Sternschnuppen – und an diesem besonderen Abend einen Wunsch gen Nachthimmel schicken.