Tausende Gäste flanierten am Samstagabend durch den Ortskern von Morsbach auf der „17. Langen Nacht der Republik“. Ausrichter war wie immer der Gemeindekulturverband Morsbach. Vorsitzender Frank Reuber freute sich beim Fassanstich mit Bürgermeister Jan Schumacher auf dem Milly-la-Forêt-Platz vor dem Rathaus über den regen Besuch der Veranstaltung und dankte seinem rund zehnköpfigen Team für die Organisation. Ein besonderes Lob hatte er für das Ordnungsamt der Gemeinde, das die Ausarbeitung des Sicherheitskonzeptes übernommen hatte.

Viel los in der Ortsmitte

Insgesamt 30 Akteure hatten sich an der Langen Nacht beteiligt. Reuber sagte erfreut: „Alle großen Firmen in der Region haben mitgemacht und uns auch finanziell unterstützt.“ Erstmals waren auch die Naturheilpraxis „Mes amis“ und die „Helfenden Hände Oberberg“ mit dabei und informierten über ihre Angebote. Traditionell bot die Feuerwehr Morsbach ihre Spießbraten auf der Brücke über den Morsbach an. Die Einsatzkräfte waren begeistert: „Unsere sechs Zehnkilospieße waren bereits nach zwei Stunden restlos ausverkauft.“

Kurz nach dem Fassanstich zogen die Tanzgruppe „Wolpertinger“ und die Nachwuchstruppe „Mini-Wolpis“ vom SV Morsbach mit ihren Tänzen am Kreisel vor dem Rathaus die Blicke auf sich, bevor es mit einem bunten Potpourri von Blasmusik quer durch alle Genres mit dem Gemeinschaftsorchester aus Klangwerk Morsbach und dem Musikverein Lichtenberg unter Leitung von Christian Böhmer munter weiterging.

Begegnungen stehen im Mittelpunkt

Robin Kappenstein vom Gemeindekulturverband Morsbach sagt: „Die Lange Nacht der Republik lebt vor allem von ihrer besonderen Atmosphäre: Gemeinsam feiern, genießen und ins Gespräch kommen – genau das macht die Veranstaltung seit Jahren zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Morsbach“,

Diese Aussicht entsprach genau den Erwartungen der Besucher, zum Beispiel des 18-jährigen Online-Unternehmer Miguel Bödecker aus Nümbrecht: „Ich bin hier, weil ich mal etwas Neues entdecken wollte.“ Sein Job lässt ihm sonst nicht viel Zeit, Events zu besuchen: „Für die lange Nacht habe ich mir extra Urlaub genommen.“ Ihm gefällt die entspannte Stimmung mit viel Live-Musik: „Ich treffe hier viele Menschen, die ich kenne und ich möchte gerne neue Bekanntschaften machen.“ Die Nacht genoss er am Stand der Firma Alho mit Musik vom „Duo Supreme“. Unternehmenssprecher Kevin Friederichs kommentiert: „Wir möchten den Leuten immer etwas Besonderes bieten.“

Auch das ehemalige Denklinger Prinzenpaar Manni I. und seine Claudia waren unter den Gästen. Die beiden feierten beim Bistro „Alt Morsbach“ , ebenfalls zu Live-Musik. Manni schwelgte: „So kann man das Leben genießen.“ Auch für die jüngsten Gäste war gesorgt – zumindest am Beginn der lauen Sommernacht, die Blumen Koch mit ihren LED-Ballons erhellte. An mehreren Stellen gab es Entenangeln und mobile Sandkästen zum Spielen. Zudem zauberte ein Luftballonmann unglaublich geschwind aus Luftballonen kreative Tierfiguren.