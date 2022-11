Reichshof – Schwere Verletzungen erlitten hat ein 17-Jähriger, nachdem er am späten Freitagabend mit einem Traktor auf der Landesstraße 351 zwischen den Reichshofer Ortschaften Borner und Wildbergerhütte verunglückt war. Den Angaben der Polizei zu Folge war der Jugendliche aus Hennef gegen 22.30 Uhr in Richtung Wildbergerhütte unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Landfahrzeug verlor. Dieses zog einen dreiachsigen Anhänger.

Das Gespann, so die Polizei, sei zunächst von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Böschung geprallt und danach auf die Seite gekippt. Dabei habe sich der Anhänger gelöst. Dieser stellte sich quer, der Hänger und der umgestürzte Traktor blockierten die Fahrbahnen. Es dauerte etwa drei Stunden, bis die Unfallstelle geräumt war und die Polizei die Straße für den Verkehr freigeben konnte.