Chengdu – Der Bergneustädter Benedikt Duda steht mit der deutschen Tischtennisnationalmannschaft bei der Team-Weltmeisterschaft in Chengdu im Finale. Dabei war es Duda, der Deutschlands Traum vom Finale wahr mache, wie der deutsche Tischtennisbund berichtet.

Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf und sein Spieler-Quintett fügten mit dem 3:2-Erfolg über Südkorea in einer Neuauflage des Halbfinals von 2018 den vielen beeindruckenden Triumphen im deutschen Tischtennissport einen weiteren hinzu: Den siebten Einzug in ein WM-Finale, in dem Deutschland am Sonntag um 13.30 Uhr MESZ auch diesmal wieder Gastgeber China nach dessen überraschend knappen 3:2-Erfolg über Japan gegenüberstehen wird.

„Ein Spiel bei 2:2 ist immer eine 50-50-Situation, ganz egal, wer da steht. Ich hatte gegen An Jaehyun bislang noch nie gewonnen. Dann gewinne ich wie gestern wieder das Spiel bei 2:2 - das ist einfach ein super Gefühl! Ich habe heute fast fehlerfrei gespielt und bin super glücklich, dass ic h dieses entscheidende Match bei 2:2 liefern konnte. Heute war es einer der besten Tage des Benedikt Duda, der beste Duda bislang überhaupt“, zietiert der DTTB den Bergneustädter. (ar)