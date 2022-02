Bergisch Gladbach: Zanders-Vorsitz geht an die CDU

Bergisch Gladbach -

CDU, Grüne, SPD und FDP hatten sich vorab geeinigt: Der Vorsitz im neuentstandenen „Zanders“-Ausschuss geht an die CDU-Fraktion. Christian Buchen, erster stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion, wird dieses neue Gremium leiten. Planung, erweitert um Stadtentwicklung, leitet nach der Neugründung aller Ausschüsse weiter Andreas Ebert (SPD), Mobilität und Verkehrsflächen Dr. Josef Cramer (Grüne).

„Ausschuss für die Konversion des Zanders-Geländes“ lautet der offizielle Namen des neuen Gremiums, das alle Aktivitäten und Entscheidungen bündeln wird, die die Neugestaltung der 37 Hektar großen Fläche der ehemaligen Papierfabrik betreffen. Stadtplaner erwarten, dass die Einbindung des Areals ins Stadtzentrum einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren beanspruchen wird.

Aufgaben des Ausschusses

Im Ausschuss wird es zentral darum gehen, wegweisende Entscheidungen für die Flächen zu treffen, vom Schulbau über ein Feuerwehrgerätehaus, vom Wohnungsbau bis zu einem möglichen Bahnhof einer neuen Stadtbahnlinie. Die Sicherung der zahlreichen Industriedenkmäler spielt dabei ebenfalls eine Rolle.

Der Neuzuschnitt aller Bergisch Gladbacher Ausschüsse hatte den Weg freigemacht für den Zanders-Ausschuss. Nach Auflösung der Bürgerpartei-Fraktion und dem Absprung eines Ratsherrn aus der AfD-Fraktion hatte sich (wie berichtet) recht kurzfristig die neue Fraktion „Bergische Mitte“ gegründet, bestehend aus den Ratsherrn Fabian Schütz (ehemals AfD-Fraktion) und Iro Herrmann (ehemals Bürgerpartei-Fraktion) sowie den beiden sachkundigen Bürgern Thomas Kunze und Hendrik Sonnenberg.

In den Fachausschüsse wandert der Bereich Stadtentwicklung vom Mobilitäts- in den Planungsausschuss, die Mobilität bekommt neu die „Verkehrsflächen“ in den Ausschussnamen. Weil alle Ausschüsse formal neu entstanden sind und „Zanders“ hinzugekommen ist, hatten sich die Zugriffsrechte der Fraktionen für die Ausschussvorsitze geändert. Der Finanzausschuss geht von Klaus Orth (SPD) an Karl-Josef Haasbach (CDU).

Orth übernimmt den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss von Johanna Satler (Grüne). Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport geht von Birgit Bischoff (CDU) an Monika Lindberg-Bargstein (SPD). Schule und Gebäudewirtschaft übernimmt Johanna Satler von Robert Martin Kraus (CDU). Der Wahlprüfungsausschuss wechselt von Christine Mehls (SPD) zu Harald Henkel (CDU).