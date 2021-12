Jahr mit Flut und Pandemie: Stein dankt Gladbachs Rettungswachen an Weihnachten

Bergisch Gladbach -

Den traditionellen Besuch auf den Feuer- und Rettungswachen in Bergisch Gladbach hat Bürgermeister Frank Stein (SPD) offenbar genutzt, um die besonderen Leistungen der Einsatzkräfte in diesem Jahr in Bezug auf die Flutkatastrophe und die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu würdigen.



Auch wenn Pressevertreter aus Coronaschutz-Gründen nicht erwünscht waren, so sind doch auch in diesem Jahr die Feuerwehrleute und Rettungskräfte der Kreisstadt, die Heiligabend Dienst versehen haben, von einem nicht unerheblichen Aufgebot der Stadtverwaltung besucht und zum Dank beschenkt worden.



Präsentkorbübergabe mit Abordnung der Stadt- und Feuerwehrführung an der Wache 1 an der Paffrather Straße. Schneiders/Feuerwehr Foto:

Bürgermeister Frank Stein und Stadtkämmerer Thore Eggert, der zugleich Leiter des Stabs für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) ist, besuchten die Feuer- und Rettungswachen an der Paffrather Straße und in Bensberg ebenso wie Fachbereichsleiter Dirk Cürten, Feuerwehrchef Jörg Köhler und sein Stellvertreter Frank Haag.

„Mit Abstand“, so vermeldete die Feuerwehr anschließend via Pressemitteilung, hätten die Besucher „ein wenig Weihnachtsstimmung auf den Wachen“ verbreitet. Der „obligatorische und sehr geschätzte Austausch zwischen Bürgermeister und Wachmannschaften“ habe in diesem Jahr „leider in die geöffnete Fahrzeughalle verlegt werden“ müssen, weil die Kontaktbeschränkungen ein „gemütliches Beisammensein wie in den vergangenen Jahren“ leider nicht zugelassen hätten, heißt es weiter.

Wegen Pandemie: Kein gemeinsames Abendessen von Feuerwehr und Rettungsdienst

„Der Schutz der Einsatzkräfte steht auch an Weihnachten im Vordergrund“, wird Bergisch Gladbachs Bürgermeister Frank Stein in der Pressemitteilung zitiert. Dennoch habe man den „Dienst habenden Kolleginnen und Kollegen an Heiligabend ihren Dienst ein wenig versüßen“ wollen und habe daher „prall gefüllte Präsentkörbe mit Leckereien“ überreicht.

So lief’s beim Kreis Anders als die Kreisstadt wurde die traditionelle Würdigung des Leitstellenpersonals des Rheinisch-Bergischen Kreises ohne große Abordnung der Kreisverwaltung organisiert. Landrat Stephan Santelmann verzichtete aus Coronaschutz-Gründen in diesem Jahr auf den Besuch, während der zuständige Amtsleiter alleine den Präsentkorb mit den besten Wünschen der übrigen Zuständigen überreichte, wie die Pressestelle des Kreises auf Nachfrage mitteilte. (wg)

Die Pandemie habe auch den Wachalltag verändert, so Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders. „Ein gemeinsames Abendessen mit Brandschutz- und Rettungsdienstpersonal ist in diesem Jahr ebenfalls nicht möglich.“ So wurde offenbar in kleineren Gruppen gespeist.



Der Dank des Bürgermeisters habe neben den hauptamtlichen Einsatzkräften auch den ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männern der Feuerwehr Bergisch Gladbach gegolten, die sich zu Hause im Kreise ihrer Familien bereithielten, um im Einsatzfall ausrücken zu können, so Schneiders.