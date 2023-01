Gleich mehrere Fußballplätze im rheinisch-bergischen Kreis werden derzeit renoviert.

In Hand, Paffrath und Hoffnungsthal wird mit umweltfreundlichem Kork gearbeitet. Grund für die Änderungen ist eine EU-Richtlinie.

In Kürten-Dürscheid setzt weiter auf Gummigranulat, umgeht damit aber trotzdem ein Verbot.

Rhein-Berg – Es grünt so grün, wenn die bergischen Sportvereine bauen. Und es grünt mit viel Korkgeriesel als Füllung. Bei vier neuen beziehungsweise erneuerten Plätzen heißt es in diesem Sommer sportlich: 3:1 für Kork. Der „Ehrentreffer“ gehört dem hochwertigen Gummigranulat EPDM.



Das könnte Sie auch interessieren:

Mikroplastik Anzeige Was ein Granulat-Verbot für Rhein-Sieg-Vereine bedeuten würde von Katja Pohl

Auswirkungen auf Plätze im Kreis Anzeige EU will Plastikgranulat auf Kunstrasen verbieten von Niklas Pinner

FC Schwadorf Anzeige Brühler Kunstrasenplatz verliert bereits seine Halme von Wolfram Kämpf

Es fällt nicht unters Förderverbot, das die NRW-Bank aus Umweltgründen für einige Kunststoffmischungen beschlossen hat. Auf den Plätzen in Bergisch Gladbach-Hand, an der Flora in Paffrath und in Rösrath-Hoffnungsthal gesellt sich zum neuen Grün der Rohstoff Kork. In Kürten-Dürscheid setzt der örtliche Sportverein auf Gummigranulat.

Das künstliche Grün soll heute oder morgen kommen: Bei Blau-Weiß Hand geht der Platzbau in die heiße Phase. Copyright: Arlinghaus

Zum Start der neuen Fußballsaison Mitte/Ende August sollen die neuen Plätze startklar und spielbereit sein. Auch auf der Hand. Bahn um Bahn wird deshalb auf dem jetzt ehemaligen Ascheplatz an der St.-Konrad-Straße im Stadtteil Hand verlegt.



Pflastersteine selbst verlegt

„Wir rechnen Ende dieser Woche mit der Fertigstellung des Kunstrasens“, berichtet Christian Gladasch aus dem Organisationsteam des Sportvereins Blau-Weiß Hand. Danach müssen noch letzte Zäune und Handläufe gebaut werden. Auch Pflastersteine wollen die Hander Aktiven noch verlegen.



„Damit werden wir am Samstag weitermachen“, kündigt der Projektplaner an. Die Diskussion, die jetzt über den ökologischen Aspekt der Kunststoffkörner entflammt ist, haben die Hander wohl schon erahnt und vor einiger Zeit auf Kork gesetzt. Da der Platzbau ein Megaprojekt für die Hander ist, soll die Fertigstellung gebührend gefeiert werden (siehe Seite 2).

Grüne Welle ist auch in Dürscheid angesagt. Hier sind die gleichen Platzbauer wie in Hand unterwegs, die Anlagen entstehen parallel. Am vergangenen Freitag ergrünte der Platz, die neuen Bahnen wurden problemlos verlegt. Schon ab 4. August sollen erste Spiele auf dem „neuen“ Platz stattfinden. Groß gefeiert mit den Dürscheidern wird am 31. August und 1. September.

Bagger schieben die alte Auflagen beiseite. Der Kunstrasenplatz an der Flora in Paffrath erhält bis Mitte August eine neuen grünen Teppich. Copyright: Arlinghaus

Kork: Das ist auch das Gebot der Stunde an der Flora im „Volkswagen Zentrum Bergisch Gladbach Jugend Fußball Park“. Der Kunstrasenplatz des Sportvereins 09 Bergisch Gladbach dient in erster Linie den vielen Nachwuchsmannschaften als Spielstätte.



Umbau bis Mitte August

Auf dem grünen Teppich wird unentwegt gekickt. Entsprechend abgenutzt war die Auflage des 2007 eingeweihten Kunstrasenlatzes. Seit Mitte der Woche geben die Bagger den Ton an im Sportpark. Der Umbau soll Mitte August abgeschlossen sein. Schon auf neuem Grün kicken die Fußballer des TV Hoffnungsthal.



Nach zehn Jahren intensiver Nutzung mussten Club und Stadt den ersten grünen Teppich austauschen. Als „Hoffi“ begrüßt der Kunstrasen die Fußballer sogar persönlich: „Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich darauf freue, wie ihr demnächst über mich hinweg tobt.



Der TV Hoffnungsthal wird keinen Ärger bekommen. Auf mir liegt Kork, kein Granulat.“ Die Bauzeit sei dank der freundlichen Platzbauer aus den Niederlanden eine Dauerparty gewesen, berichtet der zweite Vorsitzende Dirk Jäckel.

Einweihungen

Der Sportplatz der DJK Dürscheid in einer Luftaufnahme. Der Kunstrasen ist da, nur noch Restarbeiten stehen aus. Copyright: Kirch/DJK

Dürscheid: Der „Unternehmer-Cup“ (Spaßturnier von Freizeitteams) eröffnet am Samstag, 31. August, das Festwochenende in Kürten-Dürscheid. Die Eröffnung folgt am Sonntag, 1. September. Ab 10.30 Uhr gibt es eine Messe in St. Nikolaus mit dem Präses des DJK-Diözesanverbands, mit Vereinspräses Willi Broich und Pastor Harald Fischer. Erwartet wird auch der evangelische Amtsbruder, Pfarrer Jörg Schmidt. Nach der Messe Fußmarsch zum Sportplatz. Ab 12 Uhr Festakt mit Segnung. Anschließend Sportprogramm für alle.

Hand: Die Platzanlage an der St.-Konrad-Straße wird am Freitag, 23. August, eröffnet; alle Bürger sind eingeladen. Ab 17 Uhr Eröffnungsfeier. Höhepunkt ist ab 18 Uhr ein Spiel der Traditionself von Bayer Leverkusen gegen ein „All-Star-Team“ von Blau-Weiß Hand . Ab 20 Uhr: Testspiel der A-Junioren gegen den Wahlscheider SV. (cbt)