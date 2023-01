Bergisch Gladbach – Samstag, 10 Uhr: Styropor in der Strunde, eine Duschwanne an den Glascontainern Buchmühlenpark. Kippen soweit das Auge reicht. Der Müll ist wie ein Bumerang, er kommt immer wieder. Die Frage nach dem Warum bleibt weiterhin ungeklärt…

So ist der Anlass zur stadtweiten Aktion „Bergisch Gladbach putz(t)munter“ eigentlich sehr traurig, hat den Beteiligten aber trotz gefühlt eisiger Kälte auch viel Spaß gemacht.

In den sozialen Medien zum "Putzmuntertag" aufgerufen

Deborah Landwehr gesteht: „Ich bin gerne unterwegs, besonders der Umwelt zuliebe. Auch geht es mir um die Gemeinschaftspflege, die mir in der modernen Welt verloren scheint.“

Sie hatte, zusammen mit Anika Inderwitsch und Vanessa Schmitz als Gründerin der Privatinitiative „#ichtuwasfürGL“, in den sozialen Medien zur Mithilfe am „Putzmuntertag“ aufgerufen und mit zwölfköpfigem Team die Abfallbeseitigung im Rosengarten und auf dem Buchmühlenparkplatz übernommen. Zum vierjährigen Bestehen der Gruppe lud sie dankend auf den Markt zu warmen Getränken ein.

In Moitzfeld verschwand der Abfall unter Schnee

Für Christoph Pütz und die „Dorfgemeinschaft Moitzfeld“ versteckte sich der Müll unterm Schnee und die Aktion wurde verschoben. „Wir versuchen, das Verantwortungsgefühl bei den Kindern zu wecken“; freute sich Pütz, dass die Grundschule schon einen Tag zuvor unterwegs gewesen war.

Tobias Fuchs hatte für die „Siedlungsgemeinschaft Hermann Löns Viertel“ mit Flyern in den Briefkästen aufgerufen und mit 21 großen und kleinen Akteuren neben „dem Üblichen“ auch Plastikbäume aus dem Gebüsch befreit.

Viele Gruppen sind regelmäßig unterwegs

Genannt sind nur einige der vielen Bergisch Gladbacher Stadtteile, die von Kindergärten, Schulen, Heimatvereinen, Politik und Sportlern vom Müll befreit wurden. Wieder mal. Denn neben dem offiziellen Putztag sind die meisten teilnehmenden Gruppen in mitunter vierzehntägigen Abständen in „ihrem Gebiet“ unterwegs.

Die stadtweite Aktion „Bergisch Gladbach putz(t)munter“ fand am vergangenen Samstag nach zweijähriger Zwangspause zum siebten Mal statt. Die Abfallwirtschaftsbetriebe, die Stadt Bergisch Gladbach und Radio Berg hatten die Bürger aufgerufen, dem Müll in der Stadt Paroli zu bieten.

Bei der Stadt lagen 190 Anmeldungen vor

Bis Freitagmittag lagen Sascha Keimer, Volontär im Pressebüro der Stadt, 190 Anmeldungen zur Mitwirkung vor. Ihm imponierte die verwaltungsinterne Teamleistung, mit der das Projekt realisiert wurde.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Tischtuch zerschnitten“ Anzeige Mülleimer in Gladbachs Fußgängerzone verärgern Architekten von Matthias Niewels

Mülleimer und Pflaster Anzeige Gladbachs Fußgängerzone hat Besseres verdient – Ein Kommentar von Matthias Niewels

Gladbacher Abfallwirtschaft Anzeige Unterwegs mit denen, die jetzt den Kreis aufräumen von Linda Thielen

Zum Ausklang der Sammelaktion lädt die Stadt im Anschluss traditionell an den Grill ein, der in diesem Jahr alle Beteiligten mittags auf dem Peter-Bürling-Platz in Refrath zur Stärkung mit Würstchen und Getränken erwartete.