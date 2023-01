Bergisch Gladbach – Ein Zeichen setzen für Freiheit, Demokratie und Frieden wollen die Hobbybrauer Sebastian Kaiser und Björn Thoms aus Bergisch Gladbach-Schildgen mit einer besonderen Biersorte. „Angesichts der Kriegssituation in der Ukraine möchten wir helfen und dazu einen kleinen Beitrag leisten“, erklärt Kaiser. Zusammen mit ihren Braupartnern von Ale-Mania in Bonn bringen sie ein neues Bier, ein sogenanntes Session IPA, auf den Markt.



Ihr Ziel: Der Verkaufserlös soll Kriegsflüchtlingen zugute kommen. „Den Gewinn spenden wir an den deutsch-ukrainischen Verein Blau-Gelbes Kreuz in Köln. Er leistet humanitäre Hilfe für Geflüchtete und in der Ukraine vor Ort“, berichtet Kaiser. Mit dem blau-gelben Etikett und Friedenssymbol auf den Bierflaschen wollen die Hobbybrauer ihre Solidarität betonen und gegen den Krieg in der Ukraine protestieren. Der erste Sud des Gemeinschaftsprojektes sei inzwischen in mehr als 2000 Flaschen abgefüllt worden.



Direkt zweiter Sud aufgelegt

Kaiser: „Der Verkauf läuft gut. Wir haben viele Unterstützer, die Ware bereits vorbestellt haben.“ Aufgrund der positiven Resonanz werde direkt ein zweiter Sud aufgelegt und abgefüllt. Pro Sud erwarten die Brauer einen Gewinn von rund 1500 Euro. „Das Session IPA ist der kleine Bruder des India Pale Ale. Es gilt als Prototyp der Craft-Beer-Bewegung“, erklärt Kaiser. Der Begriff „Session“ stehe für die reduzierte Form des Bieres. „Es hat mit 4,1 Prozent weniger Alkohol als ein klassisches Pale Ale und einen schlankeren Körper im Geschmack.“

Erhältlich ist das Aktionsbier an verschiedenen Standorten: Neben dem Vertrieb über Ale-Mania in Bonn ist es im Rheinisch-Bergischen Kreis zu bekommen im Getränkemarkt von Michael Otter in Schildgen, im Rewe-Markt Tönnies in Odenthal sowie im Weinhandel „Pompette & Friends“ im Gladbacher Stadtteil Hebborn. Ferner können es Gäste bestellen im Hotel-Restaurant „Zur Post“ in Odenthal und im Herzogenhof in Altenberg sowie im Irish Pub in Schildgen. „Auch Anja Kober-Stegemann, Bier-Sommelière aus Odenthal, hat sich an unserer Aktion beteiligt“, freut sich Kaiser.