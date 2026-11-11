Die mögliche künftige Bundespräsidentin mit Haarnetz, weißem Kittel und einer Dose Instantkaffee in der Hand: So hat Bergisch Gladbach Ilse Aigner schon einmal erlebt. Im August 2009 besuchte die damalige Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz den Lebensmittelhersteller Krüger. Eingeladen hatte sie der damalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach. Jetzt, da die CSU-Politikerin als aussichtsreiche Kandidatin für das höchste Staatsamt gilt, bekommt das Foto von damals eine neue Bedeutung.

Aigner als Kandidatin für das höchste Staatsamt

Aigner soll nach dem Willen von CDU und CSU die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier antreten. Auch aus der SPD kommt Unterstützung. Die offizielle Nominierung steht noch aus, gewählt wird das Staatsoberhaupt am 30. Januar 2027 von der Bundesversammlung. Sollte sich die 61-Jährige durchsetzen, wäre sie die erste Frau an der Spitze der Bundesrepublik. Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist sie bereits bekannt. Damals war Aigner erst seit wenigen Monaten als Ministerin im Amt. Der Besuch zeigte, wie eng Fragen der Ernährungspolitik mit der regionalen Wirtschaft verbunden waren.

Krüger: „Ministerin für Milch“

Der Besuch bei Krüger im Sommer 2009 war weit mehr als ein freundlicher Fototermin. Firmengründer Willibert Krüger nutzte die Gelegenheit, um der Ministerin die Sorgen seines Unternehmens vorzutragen. Im ersten Halbjahr waren die Exporte um zehn Prozent zurückgegangen, das Inlandsgeschäft um fünf Prozent. Auch über die damals diskutierte Ampelkennzeichnung von Lebensmitteln wurde durchaus kontrovers gesprochen. Krüger hielt sie für eine Katastrophe. Aigner entgegnete, für eine praxistaugliche Alternative sei sie offen. Krüger versprach, seine Marketingfachleute darauf anzusetzen.

Rundgang mit Kittel und Haarnetz durch die Produktion

Anschließend ging es durch die Produktion des Unternehmens, das der Firmengründer trotz seiner internationalen Größe zum Mittelstand zählte. Zur Besuchergruppe gehörten neben Bosbach unter anderem der Europaabgeordnete Herbert Reul, die Landtagsabgeordneten Rainer Deppe und Holger Müller, der damalige Landrat Rolf Menzel sowie Lutz Urbach, seinerzeit CDU-Bürgermeisterkandidat in Bergisch Gladbach. Weiße Kittel und Haarnetze waren für alle Pflicht. Auf dem Foto hält Aigner lächelnd eine Dose in den Händen, während Krüger neben ihr ebenfalls ein Produkt präsentiert.

Diskussion über die Lage der Milchbauern

Aigner als Landtagspräsidentin Copyright: dpa

Besonders lebhaft wurde es, als die Runde über die Lage der Milchbauern diskutierte. Kreislandwirt Lothar Stinn beklagte ein Überangebot an Milch und den Preisdruck der Discounter. Krüger berichtete dagegen von seinem Werk in Stendal, wo täglich eine Million Liter Milch verarbeitet würden. Den Rohstoff kaufe man direkt bei Landwirten aus der Region und setze auf langfristige Verträge. „Wir wollen die Bauern am Ort halten. Es kommen auch mal Zeiten, da brauchst du die Bauern“, erklärte der Unternehmer damals.

Spontaner Anruf nach Stendal sorgt für Heiterkeit

Als Aigner von Krüger wissen wollte, ob Bauern in Stendal mehr als die ihnen zustehende Milchquote lieferten, griff Krüger kurzerhand zum Telefon. „Hört mal, ich hab hier die Ministerin für Milch sitzen und die will wissen: Macht ihr krumme Dinger da?“, fragte er grinsend in seinem Zweigwerk nach. Die Antwort: Die Quote werde gar nicht ausgeschöpft, es werde bis zu vier Prozent weniger Milch geliefert.

Der spontane Anruf sorgte bei den Besuchern für Heiterkeit. Zum Abschied gab die Ministerin sogar noch einen Tipp aus dem Krüger-Sortiment: Ingwer-Tee sei sehr gesund.

Bosbach: „Jede Begegnung ein Vergnügen“

Wolfgang Bosbach erinnert sich an die Politikerin 17 Jahre später mit großer Wertschätzung. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte er am Sonntag: „Ich kenne Ilse Aigner seit unserer gemeinsamen Zeit im Bundestag und schätze sie – menschlich und politisch – sehr. Sie steht für Maß und Mitte, als Landtagspräsidentin parteiübergreifend sehr geschätzt. Sie ist herzlich und bodenständig.“ Zuletzt hätten sie sich im September in Bad Wiessee getroffen, berichtet Bosbach. Sein Fazit: „Jede Begegnung ein Vergnügen.“

Vom Werksbesuch ins Schloss Bellevue?

Die einstige „Ministerin für Milch“ ist längst Präsidentin des Bayerischen Landtags. Ob sie 2027 ins Schloss Bellevue einzieht, entscheidet die Bundesversammlung. Dass sie sich auch zwischen Produktionsmaschinen, Milchquoten und Instantprodukten mit klaren Worten und zugleich ebenso souverän wie charmant zu bewegen wusste, ist in Bergisch Gladbach jedenfalls schon seit dem Jahr 2009 dokumentiert.