Rhein-Berg – Wenn die Nächte länger werden als die Tage, wir Wörter wie „Pfütze“ oder „Regenschirm“ wieder in unseren Wortschatz aufnehmen und die dicken Jacken rauskramen, hat sich der Sommer endgültig verabschiedet. Das ist auch der Moment, in dem viele Menschen nostalgisch werden, sie trauern den langen Sommernächten hinterher, den ausgelassenen Zeiten mit Freunden und Freundinnen im Park oder am See.

Doch die dunkle Jahreszeit muss nicht unbedingt deprimierend sein. Psychologe und Resilienz-Coach René Träder erklärt: „Es ist ganz natürlich, dass wir uns im Herbst und Winter weniger fit und wach fühlen.“ Dazu brauchen wir nämlich Sonnenlicht und das gibt in der dunklen Jahreszeit weniger.



Einklang mit den Jahreszeiten

Das habe aber auch einen positiven Effekt: „Wir bekommen den Kreislauf des Lebens über die Jahreszeiten mit“, sagt er. Man könne die verschiedenen Jahreszeiten für verschiedene Aktivitäten nutzen. Während viele Menschen im Sommer gerne draußen aktiv sind, bietet sich der Herbst an, um es gemütlicher anzugehen und zu reflektieren.



Fällt Ihnen der Umschwung auf die dunkle Jahreszeit schwer? Hier finden Sie Ausflug-Tipps, die den Herbst schöner machen.

Man könne sich zum Beispiel seine Vorsätze für dieses Jahr noch einmal anschauen und überlegen, welche man schon erreicht hat, welche man noch umsetzen möchte und welche man besser loslässt. Hier könne man auch wieder eine Parallele zur Natur machen: „Das erinnert an Bäume, die im Herbst ihre Blätter verlieren“, sagt Träder und führt weiter aus: „Wir sind Teil der Natur und verändern uns genauso wie sie.“

Es kann nicht immer Sommer sein

Wer das annehme und aufhöre, den Sommer zu romantisieren, könne auch im Herbst eine schöne Zeit haben. „Das macht doch ein gutes Leben aus: Die Rahmenbedingungen akzeptieren und überlegen, was ich daraus machen kann“, erklärt er. Das sei wie mit den Erdbeeren im Winter: „Man möchte das ganze Jahr Erdbeeren haben, aber im November schmecken sie nicht so, wie im Sommer.“ Der Herbst habe andere Farben und Geschmäcker, als der Sommer, die aber ebenfalls schön sind und schmecken.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Akzente Anzeige Das hat der Kulturverein Schloss Eulenbroich 2023 in Rösrath geplant von Thomas Rausch

Energiekrise NRW Anzeige Kirchen in Rhein-Berg drehen die Heizung runter von Niklas Pinner

Musical Anzeige Overather spielt in Moulin Rouge in Köln mit von Niklas Pinner

Menschen, die im Einklang mit den Jahreszeiten leben möchten, können darauf achten, dass sie früher schlafen gehen und länger schlafen, Kürbisse anstatt Erdbeeren essen und viel Tee trinken. So könne man auch wieder Kraft schöpfen für die helleren Jahreszeiten. „Wir müssen nicht unser ganzes Leben im Sommer verbringen“, sagt er.