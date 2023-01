Overath – Nachdem am Donnerstag brennende Heuballen in Lorkenhöhe die Feuerwehr über sechs Stunden in Atem hielten, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das teilte Polizeisprecherin Maike Wiemar auf Nachfrage mit. Wie berichtet war der Brand am Nachmittag entdeckt worden, die Feuerwehr hatte ein Übergreifen auf einen nahen Wald verhindern können.



Bereits auf der Anfahrt sei starke Rauchentwicklung zu sehen gewesen, so die Feuerwehr. Mehrere Heuballen hätten in Flammen gestanden und das Feuer bereits auf die angrenzende Böschung übergegriffen.

Um zu vermeiden, dass auch der naheliegende Wald Feuer fing, baute die Feuerwehr eine sogenannte Riegelstellung auf. Brennende Heuballen wurden mit Radladern auseinandergezogen und gelöscht. Nach etwa vier Stunden war der Brand laut Feuerwehr gegen 21:40 Uhr unter Kontrolle, um 23.09 Uhr meldeten die Brandbekämpfer schließlich, dass das Feuer gelöscht war.

Das könnte Sie auch interessieren:

Feuerwehr im Einsatz Anzeige Starkregen verursacht Schäden in Gladbach – Viele Notrufe

Wie geht Erste Hilfe? Anzeige Leiter des Rettungsdienstes will Ersthelfer-App einführen von Stephan Brockmeier

Rhein-Berg und Oberberg Anzeige Notarzt in Zukunft per Videochat bei Rettungseinsätzen von Stephan Brockmeier

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte im Einsatz. In der Nacht auf Freitag kontrollierte die Einheit Marialinden den Brandort gegen 3 Uhr nochmals – auch mit einer Wärmebildkamera – und fand tatsächlich noch ein weiteres Glutnest, das mit einer Kübelspritze gelöscht wurde.