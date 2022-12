Benefizaktion Overatherin fährt für Fluthilfe mit dem Rad nach München

Overath – Eine prima Idee hatte die Overatherin Angelika Wiesen: Sie ist per E-Bike von Köln nach München gefahren. „Pro Kilometer, den ich schaffe (ich bin untertrainiert), spende ich zwei Euro an die »Aktion Deutschland hilft«, für die Opfer des Hochwassers“, hat sie von unterwegs an die Redaktion gemailt, und: „Ich habe schon viele weitere Unterstützer gefunden, die mir auf Instagram folgen, und in einer Whatsapp-Gruppe, die stetig weiter wächst.“

Mittlerweile ist sie heil und wohlbehalten in der bayerischen Landeshauptstadt angekommen und schwärmt am Telefon von ihrer Tour: Untrainiert in sechs Tagen gute 650 Kilometer zu fahren ist eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Aber nicht nur das: „Ich habe sehr viele nette Menschen kennengelernt, die meine Aktion auch unterstützen wollten.“ Unterm Strich seien so schon 2500 Euro für die Hochwasserhilfe zusammengekommen, „und es hört noch nicht auf.“ Ihre Tagesetappen kann die Overatherin, von Beruf Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung, noch aus dem Effeff aufzählen.



Am ersten Tag ging es bis Koblenz – mit schockierenden Einblicken bei einem Abstecher in das von der Katastrophe betroffene Sinzig. Dann folgten unter anderem die rheinhessischen Weinberge und Bruchsal sowie Stetten (hinter Stuttgart). Zum Abschluss gab’s dann die größte Einzeletappe bis nach München. Wer mehr über die Tour der mittlerweile ganz gewiss nicht mehr untertrainierten Trainerin durch halb Deutschland erfahren möchte, wird bei Instagram fündig unter angelika_hilft_koeln_muenchen. (sb)

