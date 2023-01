25 Frauen gründen in Rösrath den Lions Club „Bergische Löwinnen“.

Rhein-Berg – Alles war für die Gründungsfeier bestens vorbereitet. Nun starten die „Bergischen Löwinnen“ durch. Der erste Lions Club nur für Frauen im Rheinisch-Bergischen Kreis wird aktiv. „Gründungsvertrag und Satzung sind unterzeichnet. Jetzt stürzen wir uns in die Clubarbeit“, freut sich Monika Keuchel, Präsidentin des neuen Lions Club „Bergische Löwinnen.“



25 Frauen aus verschiedenen Städten des Kreises und aus Köln waren als Gründungsmitglieder am Samstag in Rösrath dabei, als die Clubgründung offiziell vollzogen wurde. Schon Monate vorher hatte sich der Kreis der aktiven Frauen gefunden und alles nach den Statuten des Lions Club in die Wege geleitet.



Hilfe für Frauen in Not

Ziel der „Bergischen Löwinnen“ ist es, sich für Frauen in Not stark zu machen. Auch stehe der Club für eine deutlichere Sichtbarkeit von Frauen.



„In der Weihnachtszeit wollen wir unbedingt noch ein Spendenprojekt starten“, kündigt die Präsidentin an. Wie konkret diese Aktion aussehen wird, soll beim nächsten Treffen des Clubs besprochen werden. Es gebe bereits eine Ideensammlung, und das erste große Projekt stehe fest.



Sammlung von Köstümen

„Wir sammeln gebrauchte Karnevalskostüme und werden sie im Laufe des kommenden Jahres aufarbeiten und schön gestalten“, erläutert Monika Keuchel das Vorhaben. Vor dem 11. 11. 2023 plane der Club dann Flohmärkte, auf denen die Kostüme zugunsten eines Frauenprojektes verkauft werden sollen.



Bis dahin ist auch die offizielle Charter-Feier des Clubs am 3. März 2023 über die Bühne. „Erst danach dürfen wir auch mit dem offiziellen Logo des Lions Club arbeiten“, erklärt die Unternehmerin aus Overath.



Das Präsidium (v.l.): Roswitha Burger, Monika Keuchel, Alexandra Gaede. Copyright: Christopher Arlinghaus

Frauen aus verschiedenen Unternehmens- und Berufsbranchen haben sich für die Neugründung im Laufe des ersten Halbjahres 2022 zusammengefunden. Und der Kreis der Interessierten, die künftig mitmachen wollen, wächst. „Wir freuen uns auf weitere Neuzugänge“, sagt Monika Keuchel. Um ihnen die „Bergischen Löwinnen“ vorzustellen sei demnächst ein separates Informationstreffen geplant. Der Termin wird noch bekannt gegeben.



Ansprechpartnerin für Neuzugänge ist Anette Offermann, erreichbar per E-Mail. Die 25 Gründungsmitglieder haben den Vorstand wie folgt gewählt: Neben Monika Keuchel gehören Alexandra Gaede als erste und Roswitha Burger als zweite Vizepräsidentin zum Club-Präsidium. Den Vorsitz des Fördervereins übernehmen Jennifer Hoffmann mit Elke Dörrenhaus als Stellvertreterin und Monika Wirths als Schatzmeisterin.