Rösrath – Es ist Herbst – kein Zweifel! Beim Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich wechseln sich am Wochenende Regenschauer und Sonnenschein ab, sogar Gewittergrollen ist zu hören am Samstag gegen 16 Uhr. Doch das Wetter hält die Besucher nicht ab, über Schlosshof und -wiese zu schlendern, im Schloss und im Werkstattgebäude die tollen Angebote von Kunsthandwerkern und Handwerkern zu betrachten und auch zu kaufen. Immer wieder sieht man Menschen mit prall gefüllten Taschen in Richtung Auto oder zum Bus laufen.

Es liegt aber auch ein Zauber über dem Schlosshof, wenn die Sonne hervorkommt und das rote und gelbe Herbstlaub in schönsten Variationen aufleuchtet. Dicht belagert ist das Zelt, in dem Schmied Patrick Vojtech mit Kindern kleine Gegenstände aus glühenden Eisenstäben hämmert. Annike muss ziemlich heftig zuschlagen, damit sich das Eisenteil verformt. Bald hat sie ein Herz daraus geschaffen – für ihre Schwester.



Kinder lieben das Schmieden

„Die Kinder lieben es, Amulette, Herzen und Schlangen zu schmieden“, verrät der Schmied. Auch Julia Geiger vom Schlossteam hat gut zu tun mit der Kinderschar, die mit ihr im Schlosshof aus bunten Papieren vor allem Eulenmasken bastelt. „Die tragen die Kinder dann an Halloween“, erklärt sie.

Gegenüber duftet es nach warmem Apfelsaft. „Die Früchte für die »Apfelsinfonie« stammen von einer 100 Jahre alten Streuobstwiese“, informiert Britta Beckmann aus Alfter. Verlockend sind auch ihre Obstbrände von kleinen Brennereien wie „Steinheuser“.



Überall leuchten Kürbisse

Der Aufgang zur Schlosstreppe ist stimmungsvoll dekoriert mit einem Arrangement aus buntem Herbstlaub und Kürbissen. Und überhaupt, ohne die dekorativen Kürbisse wäre der Herbstmarkt nicht halb so schön – sie passen zu Strohballen und Getreideähren und peppen so manchen Stand mit tolle n Schinkensorten, Käse und Senf auf. Thea Moorens Spezialität sind Dekorationen aus Kürbissen – winzig klein in vielen Herbstfarben, arrangiert zu Sträußen und Kränzen, kombiniert mit Hortensien.



Super niedlich sind die Alpakas am Rande der Schlosswiese. Copyright: Christopher Arlinghaus

So mancher Besucher nimmt ein Säckchen von den bunten Mini-Kürbissen zum Basteln mit. „Die Leute wissen, dass ich gute Ware habe, und kommen immer wieder“, ist die Erfahrung der Kunsthandwerkerin aus dem niederländischen Roermond.

Alpakas schauen neugierig



Am Rande der Schlosswiese trotzen fünf niedliche Alpakas von „Daniels kleiner Farm“ dem Regen – die Tiere mit den schönen braunen Augen sind offensichtlich wetterfest und schauen neugierig, ob die Besucher nicht etwas Leckeres mitgebracht haben oder mit ihnen zwanzig Minuten lang spazieren gehen wollen.



Dekorativ sind die Kürbisse von Thea Mooren. Copyright: Christopher Arlinghaus

Gegenüber verlockt ein Stand mit Honigsorten und Lammfellprodukten, doch bevor man diesen in Augenschein nehmen kann, kommt ein Regenguss vom Himmel. So mancher Besucher lässt sich aber dann gemütlich mit Kaffee und Kuchen unter dem großen weißen Pagodenzelt in der Mitte der Wiese an den Biertischen nieder – und wartet einfach ab, bis der Spuk vorbei ist.



Nasse Füße holt man sich eher nicht, die Wege auf der Schlosswiese sind mit einer dicken Schicht Rindenmulch belegt und bleiben trocken.

Kunst, Kunsthandwerk, Schmuck: Das Angebot in Rösrath ist riesig. Copyright: Christopher Arlinghaus

Über 100 Aussteller aus den Sparten Kunst, Kunsthandwerk, Schmuck, Design, Dekoration, Blumen, Garten und viel mehr haben sich auf Schloss Eulenbroich eingefunden, bieten den Besuchern individuelle Dinge jenseits der Massenproduktion. Das macht Lust zum Stöbern, Kaufen, Ideensammeln. Und das Kulinarische kommt wie immer auch nicht zu kurz.