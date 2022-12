Rösrath – Ein technischer Defekt hat laut Polizei wohl den Brand in der Lehrküche der Rösrather Realschule ausgelöst, zu dem die Rösrather Feuerwehr am Montagnachmittag zum Freiherr-vom-Stein-Schulzentrum ausgerückt ist. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer an einem Elektroherd aus, so dass die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. In dem betroffenen Schultrakt hielten sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr auf.



Die Einsatztruppe konnte den Brand innerhalb kurzer Zeit löschen, zur anschließenden Kontrolle wurde ein Teil der Küche demontiert und die darüberliegende Zwischendecke geöffnet. Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden, die Feuerwehr Rösrath war nach eigenen Angaben mit 28 Einsatzkräften vor Ort.

Die betroffenen Räume dürfen vorübergehend nicht betreten werden, der Schulbetrieb ist durch den Brand nicht beeinträchtigt. (lani)